快訊

印巴衝突再升溫！巴總理召開核武決策機構會議 印度關閉境內32座機場

開門拿外送「多出一隻毛孩」 才進門就踏踏爽睡！女子大驚：貓咪點得到？

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗海線下大雨 白沙屯媽返抵通霄、苑裡變毛毛雨...人潮塞爆台1線

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
白沙屯媽祖回鑾返抵通霄，台1線公路北上車道擠滿密密麻麻的香客人潮。圖／白沙屯媽祖婆網路電視台提供
白沙屯媽祖回鑾返抵通霄，台1線公路北上車道擠滿密密麻麻的香客人潮。圖／白沙屯媽祖婆網路電視台提供

白沙屯媽回鑾了！歷經多天徒步挑戰，白沙屯媽今天清晨5點從台中大安起駕，沿著台61線公路橋下前行進入苗栗縣境內，苑裡鎮湧入大批人潮，不料上午9點左右，苗栗海線地區下起大雨，在媽祖婆回鑾途中對北返香客又一次挑戰。

前幾天白沙屯媽北返途中，多數時間都是豔陽高照，今天上午又碰上大雨，幸好雨勢逐漸減弱成毛毛雨，進香大軍11點已抵苑裡、通霄交界處的通苑慈雲寺，人潮綿延成長龍，塞爆台1線整個北上車道，熱鬧非凡。

今年慈雲寺路段仍有多輛吊車以鞭炮相迎，但刻意將鞭炮數量減少，增加媽祖婆超大的輸出圖像，讓信眾耳目一新。

白沙屯媽回宮前一天，依往例下午可能駐駕在通霄慈后宮，明天一早將出發到秋茂園更換八抬大轎回宮，在萬千信眾的簇擁下回宮安座，今年進香之旅也將告一段落。

白沙屯媽祖今天清晨北返回到苗栗縣境，但上午突如其來的一場大雨，讓隨香徒步信眾再接受一次挑戰。圖／白沙屯媽祖婆網路電視台提供
白沙屯媽祖今天清晨北返回到苗栗縣境，但上午突如其來的一場大雨，讓隨香徒步信眾再接受一次挑戰。圖／白沙屯媽祖婆網路電視台提供
白沙屯媽祖回鑾返抵通霄，台1線公路北上車道擠滿密密麻麻的香客人潮。圖／白沙屯媽祖婆網路電視台提供
白沙屯媽祖回鑾返抵通霄，台1線公路北上車道擠滿密密麻麻的香客人潮。圖／白沙屯媽祖婆網路電視台提供
白沙屯媽祖今天清晨北返回到苗栗縣境，但上午突如其來的一場大雨，讓隨香徒步信眾再接受一次挑戰。圖／白沙屯媽祖婆網路電視台提供
白沙屯媽祖今天清晨北返回到苗栗縣境，但上午突如其來的一場大雨，讓隨香徒步信眾再接受一次挑戰。圖／白沙屯媽祖婆網路電視台提供
白沙屯媽祖今天清晨北返回到苗栗縣境，但上午突如其來的一場大雨，讓隨香徒步信眾再接受一次挑戰。圖／白沙屯媽祖婆網路電視台提供
白沙屯媽祖今天清晨北返回到苗栗縣境，但上午突如其來的一場大雨，讓隨香徒步信眾再接受一次挑戰。圖／白沙屯媽祖婆網路電視台提供
白沙屯媽祖回鑾返抵通霄，台1線公路北上車道擠滿密密麻麻的香客人潮。圖／白沙屯媽祖婆網路電視台提供
白沙屯媽祖回鑾返抵通霄，台1線公路北上車道擠滿密密麻麻的香客人潮。圖／白沙屯媽祖婆網路電視台提供

白沙屯媽祖

延伸閱讀

粉紅超跑拂曉啟程！1.5小時步出台中市 人龍迤邐數公里

對台灣的祝福！白沙屯媽開發新路線 粉紅超跑畫出「大愛心」

白沙屯媽大轉彎！今年2度光臨龍井 信眾樂翻

白沙屯媽鑾轎旁「紅臂章長者」是誰？信眾曝他與媽祖不解之緣：奉獻一生

相關新聞

白沙屯媽祖生氣了？香燈腳為扛轎推擠轎班 鑾轎斷棍「切面超平整」

苗栗縣拱天宮白沙屯媽祖為期10天9夜的進香活動，即將進入尾聲，9日傍晚開放讓香燈腳扛媽祖鑾轎，沒想到一名香燈腳搶著扛轎，不僅推擠到轎班人員，還發生鑾轎「斷轎棍」的狀況，讓不少網友氣炸表示「連媽祖婆都不開心」。

苗栗海線下大雨 白沙屯媽返抵通霄、苑裡變毛毛雨...人潮塞爆台1線

白沙屯媽回鑾了！歷經多天徒步挑戰，白沙屯媽今天清晨5點從台中大安起駕，沿著台61線公路橋下前行進入苗栗縣境內，苑裡鎮湧入...

粉紅超跑拂曉啟程！1.5小時步出台中市 人龍迤邐數公里

白沙屯媽祖回鑾路上，帶來無數的驚奇，飄忽不定路線，粉紅超跑鑾駕今晨5時拂曉從大安海口味餐廳出發，一路沿著台61線西濱快速...

白沙屯媽祖鑾駕北港回鑾最硬的一天 三媽會機率渺茫

粉紅超跑果真是讓人難以捉摸，清水警方原本預測很有可能走今年起駕路線，是由中彰大橋進入轄區後，極有可能沿著台61線轉清水的...

信徒跟隨進香 後背包紙板上10個字笑翻一票人：別為難媽祖

每年的大甲媽祖遶境或者白沙屯媽祖進香，都吸引大批信徒跟隨。有女網友在臉書分享一張照片，只見一名跟隨媽祖遶境的男子，後背包掛了一塊紙板，上面寫的字讓人看了莞爾一笑。

影／「三媽會」落空？白沙屯媽祖路線偏移 可能不去了

「三媽會」期待落空? 白沙屯媽祖今天前往台中海線北返，原本預計會轉進大甲，在鎮瀾宮駐駕，不料鐢轎路線漂忽不定，下午路線又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。