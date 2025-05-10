苗栗海線下大雨 白沙屯媽返抵通霄、苑裡變毛毛雨...人潮塞爆台1線

白沙屯媽回鑾了！歷經多天徒步挑戰，白沙屯媽今天清晨5點從台中大安起駕，沿著台61線公路橋下前行進入苗栗縣境內，苑裡鎮湧入大批人潮，不料上午9點左右，苗栗海線地區下起大雨，在媽祖婆回鑾途中對北返香客又一次挑戰。

前幾天白沙屯媽北返途中，多數時間都是豔陽高照，今天上午又碰上大雨，幸好雨勢逐漸減弱成毛毛雨，進香大軍11點已抵苑裡、通霄交界處的通苑慈雲寺，人潮綿延成長龍，塞爆台1線整個北上車道，熱鬧非凡。

今年慈雲寺路段仍有多輛吊車以鞭炮相迎，但刻意將鞭炮數量減少，增加媽祖婆超大的輸出圖像，讓信眾耳目一新。

白沙屯媽回宮前一天，依往例下午可能駐駕在通霄慈后宮，明天一早將出發到秋茂園更換八抬大轎回宮，在萬千信眾的簇擁下回宮安座，今年進香之旅也將告一段落。 白沙屯媽祖今天清晨北返回到苗栗縣境，但上午突如其來的一場大雨，讓隨香徒步信眾再接受一次挑戰。圖／白沙屯媽祖婆網路電視台提供 白沙屯媽祖回鑾返抵通霄，台1線公路北上車道擠滿密密麻麻的香客人潮。圖／白沙屯媽祖婆網路電視台提供 白沙屯媽祖今天清晨北返回到苗栗縣境，但上午突如其來的一場大雨，讓隨香徒步信眾再接受一次挑戰。圖／白沙屯媽祖婆網路電視台提供 白沙屯媽祖今天清晨北返回到苗栗縣境，但上午突如其來的一場大雨，讓隨香徒步信眾再接受一次挑戰。圖／白沙屯媽祖婆網路電視台提供 白沙屯媽祖回鑾返抵通霄，台1線公路北上車道擠滿密密麻麻的香客人潮。圖／白沙屯媽祖婆網路電視台提供

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