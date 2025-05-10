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白沙屯媽祖生氣了？香燈腳為扛轎推擠轎班 鑾轎斷棍「切面超平整」
苗栗縣拱天宮白沙屯媽祖為期10天9夜的進香活動，即將進入尾聲，9日傍晚開放讓香燈腳扛媽祖鑾轎，沒想到一名香燈腳搶著扛轎，不僅推擠到轎班人員，還發生鑾轎「斷轎棍」的狀況，讓不少網友氣炸表示「連媽祖婆都不開心」。
一名網友在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」表示，白沙屯媽祖進香隊伍竟發生「搶轎事件」，從畫面中可以看到，進香隊伍行經大甲溪橋時，轎班人員特地讓香燈腳體驗扛媽祖鑾轎，沒想到一名香燈腳快步上前，直接推擠到轎班人員，最終也如願扛到媽祖鑾轎。不過，這名香燈腳扛不到一分鐘，就被換下來，當媽祖鑾轎準備再次出發時，「轎棍」竟然無預警斷掉。
對此，一名網友也在社群平台「Threads」分享，很認真看了媽祖鑾轎的扛棍後，發現應該是特別挑選「竹棍」，一般來說竹棍斷掉不會直接斷開，可是斷掉的瞬間「切面居然是平整的」，直言「媽祖應該是真的生氣了！」。
貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「沒水準的人…不該讓他碰媽祖娘娘的轎子」、「真的很沒水準欸」、「誇張欸…就算有扛到，媽祖也看到了」、「硬要搶轎，媽祖不會保佑你的」、「這種行為太過份，也很沒禮貌，媽祖婆也不開心」、「走了8天竹子都沒事，來搶轎沒多久，斷了確實有不好預兆，能扛神轎的人也是要帶點天命才能扛！不是一般人可以隨便觸碰神轎或金身」。
據《東森新聞》報導，拱天宮總幹事陳春發表示，信徒想抬神轎可以在旁等候，當下情況是轎班組長說可以，信徒怕搶不到才會推擠。也指出斷掉的是木棍不是竹子，因為這幾天太陽曝曬，木頭乾掉才會斷裂，「每到要進香前，我們都會去準備個3組轎桿」。
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