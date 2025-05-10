快訊

日職／古林睿煬母親節登板戰樂天 火腿隊有「甜蜜煩惱」

白沙屯媽生氣了？香燈腳搶轎爆推擠…鑾轎突「斷棍」切面超平整

聽新聞
0:00 / 0:00

白沙屯媽祖生氣了？香燈腳為扛轎推擠轎班 鑾轎斷棍「切面超平整」

聯合新聞網／ 綜合報導
苗栗縣拱天宮白沙屯媽祖為期10天9夜的進香活動，即將進入尾聲。圖／民眾提供
苗栗縣拱天宮白沙屯媽祖為期10天9夜的進香活動，即將進入尾聲。圖／民眾提供

苗栗縣拱天宮白沙屯媽祖為期10天9夜的進香活動，即將進入尾聲，9日傍晚開放讓香燈腳扛媽祖鑾轎，沒想到一名香燈腳搶著扛轎，不僅推擠到轎班人員，還發生鑾轎「斷轎棍」的狀況，讓不少網友氣炸表示「連媽祖婆都不開心」。

一名網友在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」表示，白沙屯媽祖進香隊伍竟發生「搶轎事件」，從畫面中可以看到，進香隊伍行經大甲溪橋時，轎班人員特地讓香燈腳體驗扛媽祖鑾轎，沒想到一名香燈腳快步上前，直接推擠到轎班人員，最終也如願扛到媽祖鑾轎。不過，這名香燈腳扛不到一分鐘，就被換下來，當媽祖鑾轎準備再次出發時，「轎棍」竟然無預警斷掉。

對此，一名網友也在社群平台「Threads」分享，很認真看了媽祖鑾轎的扛棍後，發現應該是特別挑選「竹棍」，一般來說竹棍斷掉不會直接斷開，可是斷掉的瞬間「切面居然是平整的」，直言「媽祖應該是真的生氣了！」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「沒水準的人…不該讓他碰媽祖娘娘的轎子」、「真的很沒水準欸」、「誇張欸…就算有扛到，媽祖也看到了」、「硬要搶轎，媽祖不會保佑你的」、「這種行為太過份，也很沒禮貌，媽祖婆也不開心」、「走了8天竹子都沒事，來搶轎沒多久，斷了確實有不好預兆，能扛神轎的人也是要帶點天命才能扛！不是一般人可以隨便觸碰神轎或金身」。

《東森新聞》報導，拱天宮總幹事陳春發表示，信徒想抬神轎可以在旁等候，當下情況是轎班組長說可以，信徒怕搶不到才會推擠。也指出斷掉的是木棍不是竹子，因為這幾天太陽曝曬，木頭乾掉才會斷裂，「每到要進香前，我們都會去準備個3組轎桿」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

白沙屯媽祖 神轎 香燈腳

延伸閱讀

路線不固定…白沙屯媽進香為何日程如此精準？信眾解答：跟著走就知道

伴駕「粉紅超跑」爆走34公里！香燈腳小白列14點建議喊：明年再來

白沙屯媽「香擔哥」卸擔掩面爆哭！背負32萬人期待「我們辦到了」

這次真的猜不透！2025白沙屯媽祖進香寫百年神蹟 歷史性右轉、驚奇故事感動回顧

相關新聞

白沙屯媽祖生氣了？香燈腳為扛轎推擠轎班 鑾轎斷棍「切面超平整」

苗栗縣拱天宮白沙屯媽祖為期10天9夜的進香活動，即將進入尾聲，9日傍晚開放讓香燈腳扛媽祖鑾轎，沒想到一名香燈腳搶著扛轎，不僅推擠到轎班人員，還發生鑾轎「斷轎棍」的狀況，讓不少網友氣炸表示「連媽祖婆都不開心」。

粉紅超跑拂曉啟程！1.5小時步出台中市 人龍迤邐數公里

白沙屯媽祖回鑾路上，帶來無數的驚奇，飄忽不定路線，粉紅超跑鑾駕今晨5時拂曉從大安海口味餐廳出發，一路沿著台61線西濱快速...

白沙屯媽祖鑾駕北港回鑾最硬的一天 三媽會機率渺茫

粉紅超跑果真是讓人難以捉摸，清水警方原本預測很有可能走今年起駕路線，是由中彰大橋進入轄區後，極有可能沿著台61線轉清水的...

信徒跟隨進香 後背包紙板上10個字笑翻一票人：別為難媽祖

每年的大甲媽祖遶境或者白沙屯媽祖進香，都吸引大批信徒跟隨。有女網友在臉書分享一張照片，只見一名跟隨媽祖遶境的男子，後背包掛了一塊紙板，上面寫的字讓人看了莞爾一笑。

影／「三媽會」落空？白沙屯媽祖路線偏移 可能不去了

「三媽會」期待落空? 白沙屯媽祖今天前往台中海線北返，原本預計會轉進大甲，在鎮瀾宮駐駕，不料鐢轎路線漂忽不定，下午路線又...

影／粉紅超跑在台中海線放慢腳步 為10歲病童一家祈福

白沙屯媽祖果真是最垂憐孩童，繼起駕第一天遇到林姓媽媽抱著3歲罹患癲癇症的女兒，在西濱橋下跪求媽祖保佑平安，今天再度在相同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。