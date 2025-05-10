粉紅超跑拂曉啟程！1.5小時步出台中市 人龍迤邐數公里

白沙屯媽祖回鑾路上，帶來無數的驚奇，飄忽不定路線，粉紅超跑鑾駕今晨5時拂曉從大安海口味餐廳出發，一路沿著台61線西濱快速公路橋上前進，未再改變其他路線，加上把握最後鑽轎底機會的信眾，鑾駕依然在上午7時28分抵達台中及苗栗的交界處，朝向今晚停駕地點的通宵慈后宮邁進，沿途香燈腳相伴，路長長的隊伍非常壯觀。

白沙屯媽鑾轎清晨準時出發後，以平均4至5公里的時速前進，其間只在中途一家海產餐廳駐駕休息10分鐘後，就啟程趕路，沿途信眾把握機會爭相躦轎底，仍舊順利在今天上午7時28分，就抵達西濱快速公路的台中苗栗交界，由大甲分局恭迎、護轎，鑾駕一路快步離開大安區，進入苑裡鎮，正式交接給通霄警分局。

「粉紅超跑」今天回到苗栗縣境後，隨後在台1線追上等候多時的頭旗車，一前一後依往例鑾轎今晚將駐駕通霄慈后宮，隔天一早再起駕至新埔秋茂園對面空地進行換轎儀式；明天下午3點45分入宮安座，當天將再掀起一波高潮。

通霄分局交通管制範圍也以苑裡市區、通霄市區道路以及沿線台1線為主，屆時將分段、分時管制；屆時台1線苑裡至通霄路段將封閉北上車道，調撥南下車道為單線雙向通行。 粉紅超跑鑾駕今晨5時拂曉從大安海口味餐廳出發，一路沿著台61線西濱快速公路橋上快步前進，未再改變其他路線。圖／民眾提供 粉紅超跑鑾駕今晨5時拂曉從大安海口味餐廳出發，一路沿著台61線西濱快速公路橋上快步前進，未再改變其他路線。圖／民眾提供

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