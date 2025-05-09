白沙屯媽祖鑾駕北港回鑾最硬的一天 三媽會機率渺茫

粉紅超跑果真是讓人難以捉摸，清水警方原本預測很有可能走今年起駕路線，是由中彰大橋進入轄區後，極有可能沿著台61線轉清水的中山路前進，之後再朝大甲方向前進，但粉紅超跑媽祖鑾轎，硬是只轉個彎到浩天宮、童綜合醫院走一遭後，就直奔西濱橋下，眾人期待的大甲鎮瀾宮「三媽再會」，今年看來機率渺茫。

白沙屯媽祖鑾轎由於今天沿途始終未拒絕海線信眾的盼望，上午進入台中市境內，讓信眾一路可以鑽轎底，讓人開始預測媽祖鑾轎的行程，是否有機會連續兩年到鎮瀾宮「三媽會」，如同去年3月18日起駕第一天下午，便在信眾夾道歡迎下，就進入鎮瀾宮大殿駐駕，成為三媽再會的地方美談。

然而，白沙屯媽祖的粉紅座駕卻一路轉向，讓人難以預測，先是在台灣大道右轉進香浩天宮的大庄媽，接著抵達鄰近的童綜合醫院駐駕20分鐘，正常大家以為鑾駕有可能回到清水中山路時，他又突然左轉民和路再回到西濱橋下，快步直行前進，即使是到台17線的港埠路也未回到台1線，降低了前往大甲鎮瀾宮的可行性。

鑾轎步出清水轄區前，一度停在高美溼地旁的一處民宅前休息，似乎在等待頭旗車的步履，但略事休息後，鑾駕再度發揮粉紅超跑的後段加速度，頻頻呼喊香燈腳邁開大步，轎伕甚至一度開始小跑步，似乎想在天黑前趕到下一個不知名的駐駕休息處過夜。

當白沙屯媽祖跨過台61線大甲溪橋進入大安區後，此時鑾轎已繼首日12小時走80公里後，單日步行距離超過40公里，被稱是回鑾路上最硬的一天，半路還在停在一家汽車修配廠前賜福，大家都說粉紅超跑在停駕保養中，之後大隊伍在黑夜中摸黑而行，直到一場大雨中，鑾駕以小跑步進入大安區海口味海鮮餐廳，宣布駐駕至明天清晨五時出發。 粉紅超跑在黑夜中摸黑而行，直到一場大雨中，鑾駕以小跑步進入大安區海口味海鮮餐廳，宣布駐駕至明天清晨五時出發。圖／民眾提供

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