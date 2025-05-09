信徒跟隨進香 後背包紙板上10個字笑翻一票人：別為難媽祖

每年的大甲媽祖遶境或者白沙屯媽祖進香，都吸引大批信徒跟隨。有女網友在臉書分享一張照片，只見一名跟隨媽祖遶境的男子，後背包掛了一塊紙板，上面寫的字讓人看了莞爾一笑。

從原PO在臉書「爆廢公社二館」貼出的照片看到，一名信徒跟著進香人潮前進，他的後背包掛著一塊黃色紙板，紙板上還寫著「祈求媽祖讓川普正常點」，短短幾個字讓人看了不免嘴角失守。

美國總統川普的狂人個性，其一言一行都吸引全球關注，上任後祭出的關稅政策，更讓許多國家哀聲連連，而這次的遶境活動，原PO看到這名男子背包後紙板上的字，也直言「真是道出大家心聲」。

貼文笑翻眾人，不少網友搞笑地說，「可是川普是（信）上帝，耶穌那邊管的」、「耶穌都很難讓他正常了，媽祖也很難，直接請黑白無常應該比較有用」、「這讓媽祖很難做」、「我不想潑你冷水，但這連耶穌都無解」、「媽祖：他不在我的轄區」、「那邊是耶穌在管的」、「不要為難媽祖，媽祖管區可能沒那麼廣」。

一名跟隨媽祖進香的信徒，背包後掛了一塊紙板，上面寫的字讓人看了莞爾一笑。 圖擷自爆廢公社二館

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