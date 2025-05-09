白沙屯媽祖停駕童綜合醫院 家屬信眾參拜
白沙屯媽祖進香回鑾今天進入台中市，下午在童綜合醫院梧棲院區外駐駕，吸引許多患者家屬與信眾參拜。院方表示，醫療團隊已連續13年支援徒步進香活動，共同守護民眾健康。
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林北港朝天宮進香活動，目前已在北返途中，預計11日下午3時45分返抵拱天宮安座。
媽祖鑾轎今天上午自台17線中彰大橋進入台中市龍井區，接著沿台61線持續北上進入梧棲區，沿途開放信眾鑽轎底祈福，台中市警局烏日與清水分局並布署警力在龍井、梧棲、清水與沙鹿區等可能路線，實施彈性交通管制。
媽祖鑾轎今天中午駐駕在梧棲區大庄浩天宮後，下午1時起駕持續北返，並轉梧棲市區，往童綜合醫院梧棲院區方向前進，不少病患家屬及信眾都在院外等候迎接，由童綜合醫院總院長童敏哲與醫療團隊接駕，鑾轎於下午近3時在醫院外停駐，吸引許多民眾到鑾轎前參拜。
童綜合醫院表示，醫療團隊24小時支援白沙屯媽祖徒步進香活動，民國102年起至今邁入第13個年頭，今年院方派遣醫護人員加上院外的救護志工總共約100人，全程分批輪流待命，共同守護民眾健康。
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