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影／粉紅超跑在台中海線放慢腳步 為10歲病童一家祈福

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
白沙屯媽祖今天為一位疑似腦麻的10歲病童停下了腳步，鑾轎駐停讓病童一家鑽轎賜福，場面感人。圖／民眾提供
白沙屯媽祖今天為一位疑似腦麻的10歲病童停下了腳步，鑾轎駐停讓病童一家鑽轎賜福，場面感人。圖／民眾提供

白沙屯媽祖果真是最垂憐孩童，繼起駕第一天遇到林姓媽媽抱著3歲罹患癲癇症的女兒，在西濱橋下跪求媽祖保佑平安，今天再度在相同地方，為一位疑似腦麻的10歲病童停下了腳步，鑾轎也駐停讓病童一家鑽轎賜福，場面感人。

白沙屯媽祖今天回鑾重走台61線，遇到不少海線民眾跪拜媽祖祈福，慈悲為懷的媽祖鑾轎更是多次停下腳步，讓沿線信眾有機會鑽轎底，共同蒙受媽祖的力量；此時來自大雅區的10歲男童在媽媽的抱持下，跟阿嬤、姐姐，突然跪在路上祈求媽祖賜福，而媽祖的慈悲，也讓男童一家得到鑾轎的神力加持保佑。

而鑾轎3點抵達並停駕童綜合醫院前，決定稍事休息10分鐘時，不但接受信眾的夾道歡迎及參拜，1位陳小朋友也與媽媽一同跪在童醫媽祖駐駕前拜拜，讓人感受媽祖的信眾是不分年齡大小。

白沙屯媽祖今天為一位疑似腦麻的10歲病童停下了腳步，鑾轎駐停讓病童一家鑽轎賜福，場面感人。圖／民眾提供
白沙屯媽祖今天為一位疑似腦麻的10歲病童停下了腳步，鑾轎駐停讓病童一家鑽轎賜福，場面感人。圖／民眾提供
白沙屯媽祖今天為一位疑似腦麻的10歲病童停下了腳步，鑾轎駐停讓病童一家鑽轎賜福，場面感人。圖／民眾提供
白沙屯媽祖今天為一位疑似腦麻的10歲病童停下了腳步，鑾轎駐停讓病童一家鑽轎賜福，場面感人。圖／民眾提供

白沙屯媽祖

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