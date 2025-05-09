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白沙屯媽祖再度轉向台灣大道 抵達浩天宮、童綜合醫院

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
白沙屯媽祖下午鑾轎行至台灣大道路口時，終於轉向童綜合醫院而來，醫護人員獲知消息後，更是高聲呼喚「媽祖我愛你！」圖／民眾提供
白沙屯媽祖下午鑾轎行至台灣大道路口時，終於轉向童綜合醫院而來，醫護人員獲知消息後，更是高聲呼喚「媽祖我愛你！」圖／民眾提供

白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動進入最後第2天，路線依然是隨心隨意，進入台中市後雖是一路沿著台61線前進，並且幾乎開放給民眾鑽轎底祈福，但清水、沙鹿民眾仍在祈願媽祖能夠垂顧轉回台1線，正當下午2點多鑾轎行至台灣大道路口時，鑾轎終於轉向朝浩天宮大庄媽前去，而梧棲童綜合醫院的醫護人員獲知消息後，更是高聲呼喚「媽祖我愛你！」

大庄浩天宮，是台中市梧棲區大庄里的媽祖廟，其主神天上聖母信眾習慣俗稱為「大庄媽」、「潛水媽」，在大肚中堡一帶形成最重要的信仰中心，受到其導引下午白沙屯媽祖休息後，起駕第一站就是來到浩天宮進香，得到廟方熱烈的歡迎，稍事停駕後再轉往梧棲童綜合醫院。

此時，梧棲童綜合醫院大門外已經擠滿了很多醫生及護理人員、病患，加上夾道歡迎的信眾，大家一同 在等候媽祖的到來，特別是在看到Google右轉往台灣大道時，童醫院ㄧ位來自清水住院的李姓病患，更是拔掉右手臂注射針頭，說什麼也要來迎接媽祖。

童綜合醫院表示，白沙屯鑾轎前往北港朝天宮刈火進香，今年吸引近33萬名「香燈腳」報名隨行，因天氣炎熱狀況百出，每天都有「香燈腳」昏倒送醫，今年是第13個年頭，做為醫療團隊24小時支援白沙屯媽祖徒步進香活動，緊急醫療救護工作量能也隨著香燈腳人數而逐年增加。今年童綜合醫院派遣醫護人員加上院外的救護志工總共約100多人，全程分批輪流待命。

白沙屯媽祖下午鑾轎行至台灣大道路口時，終於轉向童綜合醫院而來，醫護人員獲知消息後，更是高聲呼喚「媽祖我愛你！」圖／民眾提供
白沙屯媽祖下午鑾轎行至台灣大道路口時，終於轉向童綜合醫院而來，醫護人員獲知消息後，更是高聲呼喚「媽祖我愛你！」圖／民眾提供
白沙屯媽祖下午鑾轎行至台灣大道路口時，終於轉向童綜合醫院而來，醫護人員獲知消息後，更是高聲呼喚「媽祖我愛你！」圖／民眾提供
白沙屯媽祖下午鑾轎行至台灣大道路口時，終於轉向童綜合醫院而來，醫護人員獲知消息後，更是高聲呼喚「媽祖我愛你！」圖／民眾提供
白沙屯媽祖下午2點多鑾轎行至台灣大道路口時，鑾轎終於轉向朝浩天宮大庄媽前去，廟方盛大迎接粉紅超跑的到訪。圖／民眾提供
白沙屯媽祖下午2點多鑾轎行至台灣大道路口時，鑾轎終於轉向朝浩天宮大庄媽前去，廟方盛大迎接粉紅超跑的到訪。圖／民眾提供
白沙屯媽祖下午2點多鑾轎行至台灣大道路口時，鑾轎終於轉向朝浩天宮大庄媽前去，廟方盛大迎接粉紅超跑的到訪。圖／民眾提供
白沙屯媽祖下午2點多鑾轎行至台灣大道路口時，鑾轎終於轉向朝浩天宮大庄媽前去，廟方盛大迎接粉紅超跑的到訪。圖／民眾提供
白沙屯媽祖下午2點多鑾轎行至台灣大道路口時，鑾轎終於轉向朝浩天宮大庄媽前去，廟方盛大迎接粉紅超跑的到訪。圖／民眾提供
白沙屯媽祖下午2點多鑾轎行至台灣大道路口時，鑾轎終於轉向朝浩天宮大庄媽前去，廟方盛大迎接粉紅超跑的到訪。圖／民眾提供

白沙屯媽祖

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