「粉紅超跑」1小時飆過龍井！1香燈腳熱暈厥警民伸援
白沙屯媽祖回鑾路線飄忽，鑾駕今早從彰化起駕突然大轉彎，未過溪往海線走，鑾駕在上午9時53分通過中彰大橋到台中，近1小時急行軍通過龍井，1名許姓香燈腳中暑暈厥癱坐在地上，警民合力拿傘遮陽、搧風散熱，並打119，協助送醫。
白沙屯媽鑾轎在上午9時53分達中彰大橋北端，進入台中，由烏日警分局分局長劉雲鵬率警恭迎、護轎，沿途龍井信眾爭相躦轎底，鑾駕一路急行軍，在上午10時50分離開龍井，進入梧棲，烏日警分局則把護轎任務，交接給清水警分局。
一名許姓中年男香燈腳跟隨白沙屯媽祖遶境，今在在麗水派出所廣場休息時，疑似體力不支中暑暈厥癱坐在地上，烏日警分局保安民防組警員王紫葵見狀立即通報119救護人員，其他在旁休息的香燈腳見狀，有人熱心為男子撐傘防過度曝曬，也有的以扇子搧風散熱，同行友人感謝員警協助。
烏日分局提醒，天氣逐漸炎熱，香燈腳要特別注意自身狀況，適時補充水分、防範中暑。
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