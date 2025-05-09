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粉紅超跑停駕梧棲永元宮 媽祖才託夢要來...主委驚喜：真的來了

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
白沙屯媽祖鑾轎中途停駕梧棲區永元宮休息到下午1點，廟方驚訝準備鮮花水果祀品。記者黑中亮／攝影
白沙屯媽祖鑾轎中途停駕梧棲區永元宮休息到下午1點，廟方驚訝準備鮮花水果祀品。記者黑中亮／攝影

白沙屯媽祖鑾轎今天上午10時47分進入梧棲區，沿著起駕首日走的台61線前進，白沙屯媽祖鑾轎中途停駕梧棲區永元宮休息到下午1點，廟方驚訝表示，從沒想到白沙屯媽祖會來駐駕休息，「我們都沒有準備什麼鮮花水果香紙」，但非常歡迎媽祖到來，祀品是剛剛才準備好的。

永元宮主委陳志文說，他一般晚上就是11點睡覺，昨晚比較早10點多就睡了，睡夢聽到媽祖婆說，要到永元宮走一走，因為他很少做夢的，以為就是一個夢，結果天快亮時，又做第2次的夢，再度夢到媽祖說要來走一下，因而回說「好啊！歡迎！」沒想到夢境成真，媽祖真的來了。

由於今天天氣晴朗，中午氣溫32度，體感溫度高達到35度，使得途中一名39歲林姓女信眾，因天熱中暑暈倒，由警方趕緊扶上清水分局大型警備車旁休息，再由救護人員到場協助救援後，幸無大礙。

清水分局接續交管勤務後，因香燈腳分兩路前進，沿途經過所轄梧棲區、清水區，活動湧入大量人潮，清水警方動員警民力約140人次，視鑾轎路線、人潮及車流狀況，沿途彈性實施車道交通管制措施，清水中山路兩側布滿了點心站，主動提供香燈腳飲食，充分表現在地的人情味。

白沙屯今天下午1時由永元宮起駕後，現場再度湧入大批人潮，清水分局由分局長蔡慶星特別錄防詐，識詐宣導錄音，並協調白沙屯拱天宮，廣播車停駕或沿途時，不定時向民眾宣導，由於信眾眾多，最大效益藉由媽祖進香活動宣導防詐。

白沙屯媽祖鑾轎今天上午10時47分進入梧棲區，清水分局接續交管勤務。圖／民眾提供
白沙屯媽祖鑾轎今天上午10時47分進入梧棲區，清水分局接續交管勤務。圖／民眾提供
白沙屯媽祖鑾轎中途停駕梧棲區永元宮休息到下午1點，廟方驚訝準備鮮花水果祀品。記者黑中亮／攝影
白沙屯媽祖鑾轎中途停駕梧棲區永元宮休息到下午1點，廟方驚訝準備鮮花水果祀品。記者黑中亮／攝影
白沙屯媽祖鑾轎今天上午10時47分進入梧棲區，清水分局接續交管勤務。圖／民眾提供
白沙屯媽祖鑾轎今天上午10時47分進入梧棲區，清水分局接續交管勤務。圖／民眾提供
白沙屯媽祖鑾轎今天上午10時47分進清水分局轄區，中山路上成排的點心站，提供香燈腳的飲食。圖／民眾提供
白沙屯媽祖鑾轎今天上午10時47分進清水分局轄區，中山路上成排的點心站，提供香燈腳的飲食。圖／民眾提供

白沙屯媽祖

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