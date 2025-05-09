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對台灣的祝福！白沙屯媽開發新路線 粉紅超跑畫出「大愛心」

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
白沙屯媽祖回鑾，今天上午經和美鎮、伸港鄉，讓大家很驚喜。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖回鑾，今天上午經和美鎮、伸港鄉，讓大家很驚喜。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台

白沙屯媽祖回鑾，今天從彰化市中山路福特汽車展示中心起駕後，出乎意料的走國3高架下方，沿烏溪旁濱海路經和美鎮、伸港鄉後才轉到中彰大橋到台中，有民眾發現媽祖路線竟畫了一個大愛心，直呼這是媽祖對彰化、對台灣最貼心的祝福。

白沙屯媽祖路線果然讓人猜不透，又開發新路線了，今天上午5時粉紅超跑起駕後，原本大家猜媽祖會就近沿台一線走跨進台中，沒想到粉紅超跑卻轉彎從國3下方沿烏溪堤岸，經和美、伸港走海線到台中。

埔心國中校長黃森明更發現，白沙屯媽從上周五進香來程走彰化海線一路到雲林後，再轉南投、回彰化，今天又接回伸港，竟成為一個封閉完全大愛心，這是給彰化的大愛心，也是對台灣的祝福。

上周五粉紅超跑到伸港福安宮時，雲林縣長張麗善、伸港鄉長黃永欽、和美鎮長林庚壬與福安宮主委曾添進都在福安宮前接駕，但粉紅超跑卻快閃未停駕，今天回程又轉回和美和伸港，讓大家又驚又喜。

和美鎮長林庚壬說，他一大早就被電話叫醒，大家都在通知他白沙屯媽朝和美來了，很感謝媽祖讓大家願望成真，到和美賜福。

伸港鄉長黃永欽說，記憶中白沙屯媽以往只有路過伸港一次，今天上午看鑾轎走烏溪旁濱海路，大家本來還以為白沙屯媽會再次到伸港福安宮，後來仍轉向，不過此次首度行經全興工業區，並首度停駕哪吒行宮，都讓大家很驚喜又感動，希望明年媽祖可來伸港待久一點賜福鄉民。

埔心國中校長黃森明發現，白沙屯媽進香來回程路徑竟畫一個大愛心。圖／取自黃森明臉書
埔心國中校長黃森明發現，白沙屯媽進香來回程路徑竟畫一個大愛心。圖／取自黃森明臉書
白沙屯媽祖回鑾，今天上午經和美鎮、伸港鄉，讓大家很驚喜。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖回鑾，今天上午經和美鎮、伸港鄉，讓大家很驚喜。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台
埔心國中校長黃森明發現，白沙屯媽進香來回程路徑竟畫一個大愛心。圖／取自黃森明臉書
埔心國中校長黃森明發現，白沙屯媽進香來回程路徑竟畫一個大愛心。圖／取自黃森明臉書

白沙屯媽祖

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