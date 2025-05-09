白沙屯媽大轉彎！今年2度光臨龍井 信眾樂翻

白沙屯媽祖回鑾路線飄忽，頭旗車原本預料鑾駕會走大度橋進台中，提前開往台中，沒想到鑾駕今早從彰化起駕突然大轉彎，未過溪往海線走，頭旗車被「海放」，鑾駕在上午9時53分經中彰大橋到台中，龍井信眾開心白沙屯媽今年二度光臨賜福，爭相躦轎底。

白沙屯媽進香路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名，沒有固定路線，年年帶來驚喜；有信眾好奇「頭旗車怎麼知道要開哪條路？」資深香燈腳笑稱「頭旗車不能回頭，所以常被「海放」。

白沙屯媽今年5月1日晚起駕，進香期程長達10天9夜，鑾駕隔天經龍井西濱路三段、二段南下，通過中彰大橋進入彰化。

白沙屯媽回鑾的鑾駕今晨5時起駕，頭旗車原本預料媽祖會走距離約1.5公里遠的大度橋進台中，因此提前開往台中，其後跟隨的香燈腳也都走到台中王田，不料「粉紅超跑」來個大轉彎，未過溪到台中，反而沿烏溪堤岸往海線走，鑾駕與頭旗車隔溪相距曾拉大到遠3.5公里。

白沙屯媽鑾轎在上午9時53分達中彰大橋北端，進入台中，由台中市烏日警分局分局長劉雲鵬率警恭迎、護轎，沿途龍井信眾更是開心爭相躦轎底，轎班人員看到坐在輪椅長者躦轎底，特別抬高鑾轎，讓長者也能體驗躦轎底，鑾駕一路急行軍，在上午10時50分離開龍井，進入清水，頭旗車還在沙鹿中山路「海放中」，尚未與鑾駕會合。 白沙屯媽祖鑾駕及追隨香燈腳人潮今早通過中彰大橋到台中壯觀畫面。圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台 白沙屯媽祖頭旗車今早走大度橋進台中，沒想到鑾駕改走中彰大橋到台中，目前仍被「海放中」。圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台 白沙屯媽祖鑾駕上午進入台中龍井後，轎班人員抬高鑾轎，讓輪椅族也能體驗躦轎底。圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台 白沙屯媽祖鑾駕及追隨香燈腳人潮今早通過中彰大橋進台中的壯觀畫面。圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台

商品推薦