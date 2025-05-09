白沙屯媽大轉彎！今年2度光臨龍井 信眾樂翻
白沙屯媽祖回鑾路線飄忽，頭旗車原本預料鑾駕會走大度橋進台中，提前開往台中，沒想到鑾駕今早從彰化起駕突然大轉彎，未過溪往海線走，頭旗車被「海放」，鑾駕在上午9時53分經中彰大橋到台中，龍井信眾開心白沙屯媽今年二度光臨賜福，爭相躦轎底。
白沙屯媽進香路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名，沒有固定路線，年年帶來驚喜；有信眾好奇「頭旗車怎麼知道要開哪條路？」資深香燈腳笑稱「頭旗車不能回頭，所以常被「海放」。
白沙屯媽今年5月1日晚起駕，進香期程長達10天9夜，鑾駕隔天經龍井西濱路三段、二段南下，通過中彰大橋進入彰化。
白沙屯媽回鑾的鑾駕今晨5時起駕，頭旗車原本預料媽祖會走距離約1.5公里遠的大度橋進台中，因此提前開往台中，其後跟隨的香燈腳也都走到台中王田，不料「粉紅超跑」來個大轉彎，未過溪到台中，反而沿烏溪堤岸往海線走，鑾駕與頭旗車隔溪相距曾拉大到遠3.5公里。
白沙屯媽鑾轎在上午9時53分達中彰大橋北端，進入台中，由台中市烏日警分局分局長劉雲鵬率警恭迎、護轎，沿途龍井信眾更是開心爭相躦轎底，轎班人員看到坐在輪椅長者躦轎底，特別抬高鑾轎，讓長者也能體驗躦轎底，鑾駕一路急行軍，在上午10時50分離開龍井，進入清水，頭旗車還在沙鹿中山路「海放中」，尚未與鑾駕會合。
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