白沙屯媽來了！台中人歡呼：「粉紅超跑」9:53進台中

白沙屯媽祖回鑾路線飄忽，媽祖鑾駕今早5時由彰化福彰汽車起駕，來個大轉彎，未過溪到台中，反而沿著烏溪堤岸往海線走，約在上午9時30分上中彰大橋，在上午9時53分達中彰大橋北端，進入台中，信眾爭相躦轎底。

白沙屯媽進香路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名，沒有固定路線，年年帶來驚喜；白沙屯媽今年5月1日晚起駕，4月30日行經龍井西濱路三段、二段南下，通過中彰大橋進入彰化縣。

白沙屯回鑾鑾駕今晨5時起駕，走沒多久，「粉紅超跑」即來個大轉彎，未通過大度橋過溪到台中，反而沿彰化烏溪堤岸往海線走，信眾推測，很有可能走今年起駕路線，從中彰大橋進入台中，結果鑾轎在上午9時53分達中彰大橋北端，進入台中，由台中市烏日警分局分局長劉雲鵬率警恭迎、護轎，信眾更是爭相躦轎底。

台中市烏日警分局因應頭旗車和香燈腳人潮、車潮已進入台中，今天清動員166名警民力交通疏導。台中市烏日警分局分局長劉雲鵬表示，此次「香燈腳」人數再創新高，因應將有大量信徒跟隨鑾駕，警方沿線實施彈性交通疏導，請民眾配合警方指揮，以維護交通安全及秩序。 白沙屯媽祖鑾駕上午9時53分達中彰大橋北端，進入台中，信眾爭相躦轎底。圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台 白沙屯媽祖鑾駕及追隨香燈腳人潮今早通過中彰大橋壯觀畫面。圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台 白沙屯媽祖鑾駕及追隨香燈腳人潮今早通過中彰大橋壯觀畫面。圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台

商品推薦