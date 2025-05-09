快訊

白襪還是小熊隊？新教宗良14世當選掀芝加哥分裂戰 家人曝答案

小甜甜千字信動情求復合 宋晉賢冷回：不要再耍把戲

中職／林益全新書談「801旅事件」 悍將有人上過大聯盟而自負

白沙屯媽來了！台中人歡呼：「粉紅超跑」9:53進台中

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
白沙屯媽祖鑾駕及追隨香燈腳人潮今早通過中彰大橋壯觀畫面。圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖鑾駕及追隨香燈腳人潮今早通過中彰大橋壯觀畫面。圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台

白沙屯媽祖回鑾路線飄忽，媽祖鑾駕今早5時由彰化福彰汽車起駕，來個大轉彎，未過溪到台中，反而沿著烏溪堤岸往海線走，約在上午9時30分上中彰大橋，在上午9時53分達中彰大橋北端，進入台中，信眾爭相躦轎底。

白沙屯媽進香路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名，沒有固定路線，年年帶來驚喜；白沙屯媽今年5月1日晚起駕，4月30日行經龍井西濱路三段、二段南下，通過中彰大橋進入彰化縣。

白沙屯回鑾鑾駕今晨5時起駕，走沒多久，「粉紅超跑」即來個大轉彎，未通過大度橋過溪到台中，反而沿彰化烏溪堤岸往海線走，信眾推測，很有可能走今年起駕路線，從中彰大橋進入台中，結果鑾轎在上午9時53分達中彰大橋北端，進入台中，由台中市烏日警分局分局長劉雲鵬率警恭迎、護轎，信眾更是爭相躦轎底。

台中市烏日警分局因應頭旗車和香燈腳人潮、車潮已進入台中，今天清動員166名警民力交通疏導。台中市烏日警分局分局長劉雲鵬表示，此次「香燈腳」人數再創新高，因應將有大量信徒跟隨鑾駕，警方沿線實施彈性交通疏導，請民眾配合警方指揮，以維護交通安全及秩序。

白沙屯媽祖鑾駕上午9時53分達中彰大橋北端，進入台中，信眾爭相躦轎底。圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖鑾駕上午9時53分達中彰大橋北端，進入台中，信眾爭相躦轎底。圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖鑾駕及追隨香燈腳人潮今早通過中彰大橋壯觀畫面。圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖鑾駕及追隨香燈腳人潮今早通過中彰大橋壯觀畫面。圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖鑾駕及追隨香燈腳人潮今早通過中彰大橋壯觀畫面。圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖鑾駕及追隨香燈腳人潮今早通過中彰大橋壯觀畫面。圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台

白沙屯媽祖

延伸閱讀

志工淚喊「我愛媽祖」...停駕賜福 粉紅超跑過中彰大橋奔朝龍井

白沙屯媽今早快到台中！網驚：粉紅超跑在畫心型路線

白沙屯媽開發新路線...頭旗被海放破紀錄 和美鎮集體祈願今應驗了

頭旗車又被「海放」！白沙屯媽今早大轉彎 還沒進台中

相關新聞

白沙屯媽來了！台中人歡呼：「粉紅超跑」9:53進台中

白沙屯媽祖回鑾路線飄忽，媽祖鑾駕今早5時由彰化福彰汽車起駕，來個大轉彎，未過溪到台中，反而沿著烏溪堤岸往海線走，約在上午...

白沙屯媽鑾轎旁「紅臂章長者」是誰？信眾曝他與媽祖不解之緣：奉獻一生

白沙屯媽祖2025徒步進香之旅備受全台關注，過程中也發生不少精彩的故事。近日有網友觀看直播時，發現有位身穿藍衣配紅臂章的長者，總是出現在鑾轎旁，還不時表現出向轎內請示的感覺...

粉紅超跑又轉向！ 信眾：莫非重演去年鎮瀾宮「三媽會」

白沙屯媽祖今日清晨從彰化市起駕後，粉紅超跑再度展現行蹤飄忽不定的特性，一路轉向和美、伸港方向，清水警方預測很有可能走今年...

白沙屯媽今早快到台中！網驚：粉紅超跑在畫心型路線

白沙屯媽祖回鑾路線飄忽，媽祖鑾駕今早5時由彰化福彰汽車起駕，不料來個大轉彎，未過溪沿著烏溪堤岸往海線走，眼尖的網友驚奇發...

白沙屯媽開發新路線...頭旗被海放破紀錄 和美鎮集體祈願今應驗了

白沙屯媽祖回鑾，今天從彰化市中山路福特汽車展示中心起駕後，大家原猜會走台一線即到台中烏日，沒想到粉紅超跑走國3高架下方，...

志工淚喊「我愛媽祖」...停駕賜福 粉紅超跑過中彰大橋奔朝龍井

白沙屯媽祖回鑾，今天從彰化市中山路福特汽車展示中心起駕後，大家原猜會走台一線即到台中烏日，沒想到粉紅超跑走國3高架下方，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。