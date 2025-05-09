粉紅超跑又轉向！ 信眾：莫非重演去年鎮瀾宮「三媽會」

白沙屯媽祖今日清晨從彰化市起駕後，粉紅超跑再度展現行蹤飄忽不定的特性，一路轉向和美、伸港方向，清水警方預測很有可能走今年起駕路線，由中彰大橋進入台中，不少人以每日行走時程計算，預判今天傍晚可能抵達大甲，甚至有高度的機率會在大甲鎮瀾宮停駕休息，將是繼去年「三媽會」（大甲媽、白沙屯媽、山邊媽）之後，再次成為地方的美談。

白沙屯媽祖北港進香與大甲媽祖新港進香活動，今年分別吸引數十萬香燈腳隨行，成為中部最大型的宗教盛事，粉紅超跑9天8夜進香之旅再度寫下無數的驚奇，以及多項首次的紀錄。隨著鑾轎的步履逐漸進入尾聲，上午進入台中市境內，更讓信眾開始預測媽祖鑾轎(同轎中有白沙屯媽及山邊媽)是否有機會連續兩年到鎮瀾宮「三媽會」，如同去年3月18日起駕第一天下午，便在信眾夾道歡迎下，就進入鎮瀾宮大殿駐駕。

白沙屯媽祖去年進入大甲鎮瀾宮大殿駐駕，信眾重演大甲媽出巡的盛況，隨著兩所宮廟的交情匪淺，鎮瀾宮去年底重修慶成祈安七朝清醮時，全台各地友宮陸續前往慶賀，白沙屯拱天宮媽祖也乘著「粉紅超跑」鑾轎前往參加鑑醮，當鑾轎抵達大甲時，沿途擠滿信眾，鑾轎分別曾在大甲媽的「王船廠」和大甲媽社會福利基金會駐駕，拱天宮主任委員洪文華更贈送禮金給鎮瀾宮，由董事長顏清標代表接下。

顏清標表示，「神交神、人交人」鎮瀾宮邀請白沙屯拱天宮媽祖，鑾轎出門後，自然就會抵達鎮瀾宮，兩宮不管說是媽祖姊妹也好，還是董監事和委員們的感情也好，都是愈交愈深，情誼永固，因此今年白沙屯媽祖起駕前，鎮瀾宮董事長顏清標、副董事鄭銘坤更是前往祝賀祈香。因此依照目前鑾轎的位置與行程，信眾研判傍晚時會抵達大甲，屆時眾人將有機會可以再高喊「進囉、進囉、進囉」，再度「三媽會」駐駕鎮瀾宮。 粉紅超跑去年起駕後下午抵達大甲鎮瀾宮，選擇駐駕鎮瀾宮一晚，創下大甲媽、白沙屯媽、山邊媽「三媽會」的歷史畫面。本報系資料照片 粉紅超跑去年起駕後下午抵達大甲鎮瀾宮，選擇駐駕鎮瀾宮一晚，創下大甲媽、白沙屯媽、山邊媽「三媽會」的歷史畫面。本報系資料照片

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