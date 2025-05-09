快訊

白襪還是小熊隊？新教宗良14世當選掀芝加哥分裂戰 家人曝答案

小甜甜千字信動情求復合 宋晉賢冷回：不要再耍把戲

中職／林益全新書談「801旅事件」 悍將有人上過大聯盟而自負

志工淚喊「我愛媽祖」...停駕賜福 粉紅超跑過中彰大橋奔朝龍井

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
在中彰大橋前補給站路旁有志工跪成一排喊著「媽祖媽祖我愛你」，還有人激動落淚，粉紅超跑 突停駕傾聽。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台
在中彰大橋前補給站路旁有志工跪成一排喊著「媽祖媽祖我愛你」，還有人激動落淚，粉紅超跑 突停駕傾聽。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台

白沙屯媽祖回鑾，今天從彰化市中山路福特汽車展示中心起駕後，大家原猜會走台一線即到台中烏日，沒想到粉紅超跑走國3高架下方，沿烏溪堤岸經和美鎮、伸港鄉，一度頭旗車已過烏溪到台中，和媽祖鑾轎隔溪平行前進，約9點半粉紅媽祖已從彰化伸港上中彰大橋往台中龍井前進。

破紀錄了，媽祖果然讓人猜不透，又開發新路線了，原本昨天粉紅超跑到彰化市後，許多香燈腳猜傍晚應就會沿台一線跨過大度橋進入台中市，沒想到白沙屯媽傍晚近6時即駐駕在彰化市中山路福特汽車展示中心，今天上午5時起駕後，沒沿台一線走，卻轉彎從國3下方沿烏溪，走和美到海線。

頭旗又被海放，循往例過大度橋去台中大肚，但媽祖卻未過溪，反而沿烏溪堤岸往海線走，鑾駕與頭旗車隔溪相距2691公尺。

由於和美鎮長林庚壬日前曾說，白沙屯媽祖長期未曾停留和美鎮，讓鎮民有點失落，上周五媽祖鑾轎到伸港福安宮時，林庚壬也有到福安宮迎駕，昨天鎮民還集體祈願，希望媽祖能到和美，果然今天願望成真。鑾轎後來還停駕在伸港吒哪行宮半小時。

在中彰大橋前補給站路旁有志工跪成一排喊著「媽祖媽祖我愛你」，還有人激動落淚，媽祖突停駕，志工代表流淚跪謝參拜說，「很希望媽祖停下來為他們打氣，讓他們這幾天的辛苦都得到肯定」，粉紅超跑最後還和志工們合影留念，志工邊哭邊笑說，「我們都是媽祖的孩子」。

在中彰大橋前補給站路旁有志工跪成一排喊著「媽祖媽祖我愛你」，還有人激動落淚，最後粉紅超跑 停駕和志工合影。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台
在中彰大橋前補給站路旁有志工跪成一排喊著「媽祖媽祖我愛你」，還有人激動落淚，最後粉紅超跑 停駕和志工合影。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台
約9點半粉紅超跑已從彰化伸港上中彰大橋往台中龍井前進。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台
約9點半粉紅超跑已從彰化伸港上中彰大橋往台中龍井前進。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台

白沙屯媽祖

延伸閱讀

粉紅超跑徘徊彰化台中交界 轉回伸港哪吒行宮停駕

白沙屯媽開發新路線...頭旗被海放破紀錄 和美鎮集體祈願今應驗了

白沙屯媽祖再海放頭旗走彰化金馬路 男童跪求祈願令人鼻酸

粉紅超跑「歷史性右轉」南投人落淚 他們默默付出成推手

相關新聞

白沙屯媽來了！台中人歡呼：「粉紅超跑」9:53進台中

白沙屯媽祖回鑾路線飄忽，媽祖鑾駕今早5時由彰化福彰汽車起駕，來個大轉彎，未過溪到台中，反而沿著烏溪堤岸往海線走，約在上午...

白沙屯媽鑾轎旁「紅臂章長者」是誰？信眾曝他與媽祖不解之緣：奉獻一生

白沙屯媽祖2025徒步進香之旅備受全台關注，過程中也發生不少精彩的故事。近日有網友觀看直播時，發現有位身穿藍衣配紅臂章的長者，總是出現在鑾轎旁，還不時表現出向轎內請示的感覺...

粉紅超跑又轉向！ 信眾：莫非重演去年鎮瀾宮「三媽會」

白沙屯媽祖今日清晨從彰化市起駕後，粉紅超跑再度展現行蹤飄忽不定的特性，一路轉向和美、伸港方向，清水警方預測很有可能走今年...

白沙屯媽今早快到台中！網驚：粉紅超跑在畫心型路線

白沙屯媽祖回鑾路線飄忽，媽祖鑾駕今早5時由彰化福彰汽車起駕，不料來個大轉彎，未過溪沿著烏溪堤岸往海線走，眼尖的網友驚奇發...

白沙屯媽開發新路線...頭旗被海放破紀錄 和美鎮集體祈願今應驗了

白沙屯媽祖回鑾，今天從彰化市中山路福特汽車展示中心起駕後，大家原猜會走台一線即到台中烏日，沒想到粉紅超跑走國3高架下方，...

志工淚喊「我愛媽祖」...停駕賜福 粉紅超跑過中彰大橋奔朝龍井

白沙屯媽祖回鑾，今天從彰化市中山路福特汽車展示中心起駕後，大家原猜會走台一線即到台中烏日，沒想到粉紅超跑走國3高架下方，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。