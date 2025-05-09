志工淚喊「我愛媽祖」...停駕賜福 粉紅超跑過中彰大橋奔朝龍井

白沙屯媽祖回鑾，今天從彰化市中山路福特汽車展示中心起駕後，大家原猜會走台一線即到台中烏日，沒想到粉紅超跑走國3高架下方，沿烏溪堤岸經和美鎮、伸港鄉，一度頭旗車已過烏溪到台中，和媽祖鑾轎隔溪平行前進，約9點半粉紅媽祖已從彰化伸港上中彰大橋往台中龍井前進。

破紀錄了，媽祖果然讓人猜不透，又開發新路線了，原本昨天粉紅超跑到彰化市後，許多香燈腳猜傍晚應就會沿台一線跨過大度橋進入台中市，沒想到白沙屯媽傍晚近6時即駐駕在彰化市中山路福特汽車展示中心，今天上午5時起駕後，沒沿台一線走，卻轉彎從國3下方沿烏溪，走和美到海線。

頭旗又被海放，循往例過大度橋去台中大肚，但媽祖卻未過溪，反而沿烏溪堤岸往海線走，鑾駕與頭旗車隔溪相距2691公尺。

由於和美鎮長林庚壬日前曾說，白沙屯媽祖長期未曾停留和美鎮，讓鎮民有點失落，上周五媽祖鑾轎到伸港福安宮時，林庚壬也有到福安宮迎駕，昨天鎮民還集體祈願，希望媽祖能到和美，果然今天願望成真。鑾轎後來還停駕在伸港吒哪行宮半小時。

在中彰大橋前補給站路旁有志工跪成一排喊著「媽祖媽祖我愛你」，還有人激動落淚，媽祖突停駕，志工代表流淚跪謝參拜說，「很希望媽祖停下來為他們打氣，讓他們這幾天的辛苦都得到肯定」，粉紅超跑最後還和志工們合影留念，志工邊哭邊笑說，「我們都是媽祖的孩子」。 在中彰大橋前補給站路旁有志工跪成一排喊著「媽祖媽祖我愛你」，還有人激動落淚，最後粉紅超跑 停駕和志工合影。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台 約9點半粉紅超跑已從彰化伸港上中彰大橋往台中龍井前進。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台

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