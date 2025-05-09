快訊

白襪還是小熊隊？新教宗良14世當選掀芝加哥分裂戰 家人曝答案

小甜甜千字信動情求復合 宋晉賢冷回：不要再耍把戲

中職／林益全新書談「801旅事件」 悍將有人上過大聯盟而自負

白沙屯媽鑾轎旁「紅臂章長者」是誰？信眾曝他與媽祖不解之緣：奉獻一生

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，在媽祖鑾轎旁邊，身穿藍衣配紅臂章的長者（圖右）是什麼職務。圖截取自YT白沙屯媽祖網路電視台
一名網友好奇，在媽祖鑾轎旁邊，身穿藍衣配紅臂章的長者（圖右）是什麼職務。圖截取自YT白沙屯媽祖網路電視台

白沙屯媽祖2025徒步進香之旅備受全台關注，過程中也發生不少精彩的故事。近日有網友觀看直播時，發現有位身穿藍衣配紅臂章的長者，總是出現在鑾轎旁，還不時表現出向轎內請示的感覺，令他好奇「這個人的職務是什麼呢？是傳達媽祖指示的嗎？」。

該名網友在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發問，「有人知道進香路上，鑾轎旁會有個年紀較長的人員跟著，時不時還會向轎內請示的感覺，很好奇這個人的職務是什麼呢？是傳達媽祖指示的嗎？」，並附上一張截圖，只見該名長者身穿藍衣紅臂章。

文章曝光後，眼尖網友立刻認出對方是資深轎班陳弼宏委員，「非常資深的轎班人員，目前是拱天宮委員，一生奉獻給媽祖的前輩」、「那位陳大哥，是30年以上資深扛轎人員，現在擔任扶助神轎旁的任務」。

也有人進一步解釋，「他不是通靈，只是用白話文將目前的問題傳達給媽祖，媽祖思量後會自己做決定，再透過神轎行動」、「跟媽祖婆溝通，請媽祖婆行轎指示或指引方向」。

據了解，陳弼宏與媽祖有段不解之緣，他是裝潢師傅出身，在某年因器材操作失誤，誤將一根長6.4公分的釘子打進胸口，歷經7個小時才將釘子取出。陳弼宏透露，手術前檢查時X光片拍攝出來的釘子是彎曲的，但後來取出時釘子竟是直的，連醫生都驚呼能救活簡直是奇蹟，而這件事也讓他下定決心用一生來奉獻給媽祖。

白沙屯媽祖

相關新聞

白沙屯媽來了！台中人歡呼：「粉紅超跑」9:53進台中

白沙屯媽祖回鑾路線飄忽，媽祖鑾駕今早5時由彰化福彰汽車起駕，來個大轉彎，未過溪到台中，反而沿著烏溪堤岸往海線走，約在上午...

白沙屯媽鑾轎旁「紅臂章長者」是誰？信眾曝他與媽祖不解之緣：奉獻一生

白沙屯媽祖2025徒步進香之旅備受全台關注，過程中也發生不少精彩的故事。近日有網友觀看直播時，發現有位身穿藍衣配紅臂章的長者，總是出現在鑾轎旁，還不時表現出向轎內請示的感覺...

粉紅超跑又轉向！ 信眾：莫非重演去年鎮瀾宮「三媽會」

白沙屯媽祖今日清晨從彰化市起駕後，粉紅超跑再度展現行蹤飄忽不定的特性，一路轉向和美、伸港方向，清水警方預測很有可能走今年...

白沙屯媽今早快到台中！網驚：粉紅超跑在畫心型路線

白沙屯媽祖回鑾路線飄忽，媽祖鑾駕今早5時由彰化福彰汽車起駕，不料來個大轉彎，未過溪沿著烏溪堤岸往海線走，眼尖的網友驚奇發...

白沙屯媽開發新路線...頭旗被海放破紀錄 和美鎮集體祈願今應驗了

白沙屯媽祖回鑾，今天從彰化市中山路福特汽車展示中心起駕後，大家原猜會走台一線即到台中烏日，沒想到粉紅超跑走國3高架下方，...

志工淚喊「我愛媽祖」...停駕賜福 粉紅超跑過中彰大橋奔朝龍井

白沙屯媽祖回鑾，今天從彰化市中山路福特汽車展示中心起駕後，大家原猜會走台一線即到台中烏日，沒想到粉紅超跑走國3高架下方，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。