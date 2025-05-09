白沙屯媽鑾轎旁「紅臂章長者」是誰？信眾曝他與媽祖不解之緣：奉獻一生

白沙屯媽祖2025徒步進香之旅備受全台關注，過程中也發生不少精彩的故事。近日有網友觀看直播時，發現有位身穿藍衣配紅臂章的長者，總是出現在鑾轎旁，還不時表現出向轎內請示的感覺，令他好奇「這個人的職務是什麼呢？是傳達媽祖指示的嗎？」。

該名網友在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發問，「有人知道進香路上，鑾轎旁會有個年紀較長的人員跟著，時不時還會向轎內請示的感覺，很好奇這個人的職務是什麼呢？是傳達媽祖指示的嗎？」，並附上一張截圖，只見該名長者身穿藍衣紅臂章。

文章曝光後，眼尖網友立刻認出對方是資深轎班陳弼宏委員，「非常資深的轎班人員，目前是拱天宮委員，一生奉獻給媽祖的前輩」、「那位陳大哥，是30年以上資深扛轎人員，現在擔任扶助神轎旁的任務」。

也有人進一步解釋，「他不是通靈，只是用白話文將目前的問題傳達給媽祖，媽祖思量後會自己做決定，再透過神轎行動」、「跟媽祖婆溝通，請媽祖婆行轎指示或指引方向」。

據了解，陳弼宏與媽祖有段不解之緣，他是裝潢師傅出身，在某年因器材操作失誤，誤將一根長6.4公分的釘子打進胸口，歷經7個小時才將釘子取出。陳弼宏透露，手術前檢查時X光片拍攝出來的釘子是彎曲的，但後來取出時釘子竟是直的，連醫生都驚呼能救活簡直是奇蹟，而這件事也讓他下定決心用一生來奉獻給媽祖。

商品推薦