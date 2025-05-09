快訊

高雄日本人氣飯糰店租約風波 里長證實：將提前解約搬遷

新台幣暴衝掀去美元化風潮 揭開反向亞洲貨幣危機序幕

尷尬！川普剛喊「無比榮耀」 美籍新教宗遭爆曾轉發反川貼文

聽新聞
0:00 / 0:00

白沙屯媽今早快到台中！網驚：粉紅超跑在畫心型路線

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
白沙屯媽進香路線全憑媽祖旨意，在彰化受到民眾熱烈歡迎。記者黃仲裕／攝影
白沙屯媽進香路線全憑媽祖旨意，在彰化受到民眾熱烈歡迎。記者黃仲裕／攝影

白沙屯媽祖回鑾路線飄忽，媽祖鑾駕今早5時由彰化福彰汽車起駕，不料來個大轉彎，未過溪沿著烏溪堤岸往海線走，眼尖的網友驚奇發現，「粉紅超跑」快走到中彰大橋，正在畫心型路線，紛紛喊「白沙屯媽祖走出了一個愛心」，很感動「被愛心滿滿圍住」。

白沙屯媽進香路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名，沒有固定路線，年年帶來驚喜；白沙屯媽今年5月1日晚起駕，4月30日行經龍井西濱路三段、二段南下，通過中彰大橋進入彰化縣。

白沙屯回鑾鑾駕今晨5時起駕，走沒多久，「粉紅超跑」即來個大轉彎，未通過大度橋過溪到台中，反而沿彰化烏溪堤岸往海線走，信眾推測，很有可能走今年起駕路線，從中彰大橋進入台中。

台中市烏日警分局因應頭旗車和香燈腳人潮、車潮已進入台中，今天清動員166名警民力交通疏導。台中市烏日警分局分局長劉雲鵬表示，此次「香燈腳」人數再創新高，因應將有大量信徒跟隨鑾駕，警方沿線實施彈性交通疏導，請民眾配合警方指揮，以維護交通安全及秩序。

白沙屯媽祖今早在彰化大轉彎，眼尖的網友驚奇發現，「粉紅超跑」正在畫心型路線。圖／翻攝自白沙屯GPS
白沙屯媽祖今早在彰化大轉彎，眼尖的網友驚奇發現，「粉紅超跑」正在畫心型路線。圖／翻攝自白沙屯GPS

白沙屯媽祖

延伸閱讀

白沙屯媽開發新路線...頭旗被海放破紀錄 和美鎮集體祈願今應驗了

頭旗車又被「海放」！白沙屯媽今早大轉彎 還沒進台中

白沙屯媽進台中？台中信徒扼腕：就差1.5公里

白沙屯媽何時進台中？ 信眾驚「警神測」：最快下午到

相關新聞

頭旗車又被「海放」！白沙屯媽今早大轉彎 還沒進台中

白沙屯媽祖回鑾路線飄忽，媽祖鑾駕今早5時由彰化福彰汽車起駕，頭旗車原本預料媽祖走距離約1.5公里遠的大度橋進台中，因此提...

白沙屯媽今早快到台中！網驚：粉紅超跑在畫心型路線

白沙屯媽祖回鑾路線飄忽，媽祖鑾駕今早5時由彰化福彰汽車起駕，不料來個大轉彎，未過溪沿著烏溪堤岸往海線走，眼尖的網友驚奇發...

白沙屯媽開發新路線...頭旗被海放破紀錄 和美鎮集體祈願今應驗了

白沙屯媽祖回鑾，今天從彰化市中山路福特汽車展示中心起駕後，大家原猜會走台一線即到台中烏日，沒想到粉紅超跑走國3高架下方，...

粉紅超跑徘徊彰化台中交界 轉回伸港哪吒行宮停駕

白沙屯媽祖回鑾，今天從彰化市中山路福特汽車展示中心起駕後，大家原猜會走台一線即到台中烏日，沒想到粉紅超跑走國3高架下方，...

跟白沙屯媽祖走了12年…痴情男用送小朋友玩偶懷念已逝愛妻

白沙屯媽祖進香活動中，有一位宋先生開著敞篷車，去程車上放滿可愛娃娃與玩偶，到媽祖回鑾時，娃娃已變少，原來他把娃娃送給沿途...

白沙屯媽進台中？台中信徒扼腕：就差1.5公里

白沙屯媽祖回鑾路線飄忽，台中信徒從今天下午就引領期盼鑾駕通過大度橋進台中，沒想到在傍晚，鑾駕突然90度大轉彎，駐駕距大度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。