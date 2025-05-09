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白沙屯媽今早快到台中！網驚：粉紅超跑在畫心型路線
白沙屯媽祖回鑾路線飄忽，媽祖鑾駕今早5時由彰化福彰汽車起駕，不料來個大轉彎，未過溪沿著烏溪堤岸往海線走，眼尖的網友驚奇發現，「粉紅超跑」快走到中彰大橋，正在畫心型路線，紛紛喊「白沙屯媽祖走出了一個愛心」，很感動「被愛心滿滿圍住」。
白沙屯媽進香路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名，沒有固定路線，年年帶來驚喜；白沙屯媽今年5月1日晚起駕，4月30日行經龍井西濱路三段、二段南下，通過中彰大橋進入彰化縣。
白沙屯回鑾鑾駕今晨5時起駕，走沒多久，「粉紅超跑」即來個大轉彎，未通過大度橋過溪到台中，反而沿彰化烏溪堤岸往海線走，信眾推測，很有可能走今年起駕路線，從中彰大橋進入台中。
台中市烏日警分局因應頭旗車和香燈腳人潮、車潮已進入台中，今天清動員166名警民力交通疏導。台中市烏日警分局分局長劉雲鵬表示，此次「香燈腳」人數再創新高，因應將有大量信徒跟隨鑾駕，警方沿線實施彈性交通疏導，請民眾配合警方指揮，以維護交通安全及秩序。
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