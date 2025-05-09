白沙屯媽開發新路線...頭旗被海放破紀錄 和美鎮集體祈願今應驗了

白沙屯媽祖回鑾，今天從彰化市中山路福特汽車展示中心起駕後，大家原猜會走台一線即到台中烏日，沒想到粉紅超跑走國3高架下方，仍在彰化縣經和美鎮，往海線方向走，甚至一度頭旗車已過烏溪到台中，和媽祖鑾轎隔溪相距2691公尺平行前進。

破紀錄了，媽祖果然讓人猜不透，又開發新路線了，原本昨天粉紅超跑到彰化市後，許多香燈腳猜傍晚應就會沿台一線跨過大度橋進入台中市，沒想到白沙屯媽傍晚近6時即駐駕在彰化市中山路福特汽車展示中心，今天上午5時起駕後，沒沿台一線走，卻轉彎從國3下方沿烏溪，走和美到海線。

頭旗又被海放，循往例過大度橋去台中大肚，但媽祖卻未過溪，反而沿烏溪堤岸往海線走，鑾駕與頭旗車隔溪相距2691公尺。

由於和美鎮長林庚壬日前曾說，白沙屯媽祖長期未曾停留和美鎮，讓鎮民有點失落，上周五媽祖鑾轎到伸港福安宮時，林庚壬也有到福安宮迎駕，昨天鎮民還集體祈願，希望媽祖能到和美，果然今天願望成真。

不過上周五鑾轎到伸港福安宮時，雲林縣長張麗善、伸港鄉長黃永欽、和美鎮長林庚壬與福安宮主委曾添進都在福安宮前接駕，粉紅超跑卻快閃，未進福安宮，讓大家議論紛紛。

伸港鄉福安宮2015年曾發生大火，而重修聖母殿，白沙屯媽也曾雪中送炭，在進香活動時來停駕或駐駕，讓大家都很感念白沙屯媽祖，去年福安宮重建完工，聖母殿也舉行入火安座三獻醮，許多信徒也期待「白沙屯媽來看看」，對於媽祖今年未停駕有點失望，更期待回程能再見白沙屯媽，也有人猜不會媽祖也重回福安宮吧。 媽祖鑾轎未過溪到台中，反而沿烏溪堤岸往海線走，鑾駕與頭旗車曾隔溪相距2691公尺。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台 白沙屯媽祖回鑾，今天上午沿國3高架下方，仍在彰化縣和美鎮，讓大家很驚喜。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台 白沙屯媽祖回鑾，今天上午沿國3高架下方，仍在彰化縣和美鎮，讓大家很驚喜。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台

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