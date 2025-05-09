頭旗車又被「海放」！白沙屯媽今早大轉彎 還沒進台中

白沙屯媽祖回鑾路線飄忽，媽祖鑾駕今早5時由彰化福彰汽車起駕，頭旗車原本預料媽祖走距離約1.5公里遠的大度橋進台中，因此提前開往台中，不料「粉紅超跑」來個大轉彎，未過溪沿著烏溪堤岸往海線走，頭旗車隊再次被「海放」。

白沙屯媽進香路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名，沒有固定路線，年年帶來驚喜；有信眾好奇「頭旗車怎麼知道要開哪條路？」資深香燈腳笑稱「頭旗車不能回頭，所以常被「海放」。

白沙屯媽今年5月1日晚起駕，進香期程長達10天9夜，回鑾鑾駕昨天下午沿著彰水路、金馬路前進，傍晚採急行軍直奔大度橋，在近6時突然90度大轉彎，進入距離大度橋約1.5公里的彰化福彰展示中心駐駕。

白沙屯媽今晨5時起駕，鑾駕剛開始走就到台一線，頭旗車原本預料媽祖走距離約1公里遠的大度橋進台中，因此提前開往台中，其後跟隨的香燈腳也都走到台中王田，不料「粉紅超跑」來個大轉彎，未過溪到台中，反而沿烏溪堤岸往海線走，鑾駕與頭旗車隔溪相距曾拉大到遠3.5公里。

台中信眾昨引領期盼媽祖鑾駕通過大度橋，結果撲空，今晨天大批信眾在大度橋北端準備恭迎媽祖，結果還是沒等到，台中市烏日警分局也因應頭旗車和香燈腳人潮、車潮，動員166名警民力交通疏導。

台中市烏日警分局分局長劉雲鵬表示，此次「香燈腳」人數再創新高，因應將有大量信徒跟隨鑾駕，警方沿線實施彈性交通疏導，請民眾配合警方指揮，以維護交通安全及秩序。 台中市烏日警分局因應白沙屯媽祖頭旗車和香燈腳人潮、車潮，今天清晨動員166名警民力交通疏導。圖／警方提供 台中市烏日警分局因應白沙屯媽祖頭旗車和香燈腳人潮、車潮，今天清晨動員166名警民力交通疏導。圖／警方提供

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