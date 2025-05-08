跟白沙屯媽祖走了12年…痴情男用送小朋友玩偶懷念已逝愛妻

白沙屯媽祖進香活動中，有一位宋先生開著敞篷車，去程車上放滿可愛娃娃與玩偶，到媽祖回鑾時，娃娃已變少，原來他把娃娃送給沿途說「我愛媽祖」的小朋友。然而，這舉動背後有一段椎心之痛的故事，原來他已用12年跟著媽祖進香來懷念已逝的妻子。

50幾歲的宋先生跟著大甲媽和白沙屯媽進香12年，4年前，他開始在白色敞篷車放上可愛娃娃分送給有緣的小朋友，從一開始送4隻娃娃，最貴一隻要4千元，到今年要送150隻各式可愛造型玩偶，小朋友只要說出通關密語「我愛媽祖」，他就送出娃娃。他說，因為媽祖喜歡小孩，所以他想替媽祖送娃娃給小朋友，傳遞媽祖的愛。

而跟隨媽祖進香已長達12年，是因當年身體不好的妻子碰到大甲媽祖遶境活動隊伍，突對他說「那是大甲媽，聽說很靈」，原本鐵齒的他趕緊把車子停在路旁，衝上前對著媽祖鑾轎請求「如果媽祖保佑我妻子身體好，我就每年跟你走」，但遺憾的是，他妻子仍在隔年因肝昏迷去世。

宋先生說，雖然妻子的病沒好起來，但這也是命數，他不會怪媽祖，只記著妻子曾說「媽祖很靈」，因此每年開始參加大甲媽和白沙屯媽進香活動，他就用這種方式懷念他的妻子。

「常會回想起跟妻子在病房看電視、吃科學麵，陪伴她最後的甜蜜時光」宋先生說，他和妻子感情非常好，幾乎從沒吵過架，所以面對妻子去世，一開始沒辦法接受，甚至「會有不好的念頭」，但每年跟著媽祖走，心情也慢慢沈澱，更體會到人在低潮時，千萬不要衝動做任何決定，而他也找到信仰的力量。 宋先生跟著大甲媽和白沙屯進香已12年，4年前開始在敞篷車上放滿可愛娃娃、玩偶，送給小朋友。記者林宛諭／攝影 宋先生（右)跟著大甲媽和白沙屯進香已12年，4年前開始在敞篷車上放滿可愛娃娃、玩偶，送給小朋友。記者林宛諭／攝影

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