白沙屯媽進台中？台中信徒扼腕：就差1.5公里

白沙屯媽祖回鑾路線飄忽，台中信徒從今天下午就引領期盼鑾駕通過大度橋進台中，沒想到在傍晚，鑾駕突然90度大轉彎，駐駕距大度橋1.5公里的彰化福特展示中心，讓守在大度橋北端的信眾扼腕「就差1.5公里」，但仍表示，明天清晨還要來恭迎媽祖。

白沙屯媽進香路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名；白沙屯媽今年5月1日晚起駕，進香期程長達10天9夜，去急回緩，由於媽祖行進路線飄忽不定，回鑾鑾駕前天首度進南投，創200年來新記錄，昨天折返彰化，駐駕溪湖糖廠。

白沙屯媽鑾駕今天中午停駕彰化正德高中，休息到下午2時，沿著彰水路、金馬路前進，過程還一度走到建國北路，很多信眾以為媽祖鑾駕要進彰化市，沒想到鑾駕折返金馬路，中途休息後，約在下午5時就採急行軍方式，快速前進，沿途有信眾爭相躦轎底，鑾駕仍採急行軍北上。

烏日警分局估算，白沙屯媽祖明一早從大度橋入境台中市，沿烏日、大肚、龍井區北上清水區，發布今天下午2時至明天晚間6時媽祖鑾轎行進路線沿線交通管制，並從今天下午2時即動員166名警民力護轎、維安，以及交通疏導。

很多台中市信眾從下午4時許，守在大度橋北端，準備恭迎媽祖，警方護轎、維安和交通疏導組也都到場嚴陣以待，沒想到白沙屯媽鑾駕在傍晚5時52分，原本急行軍的鑾駕突然90度大轉彎，進入入距離大度橋約1.5公里的彰化福特展示中心，沒多久就宣布，明天清晨5時起駕。

烏日警分局分局長劉雲鵬表示，此次「香燈腳」人數再創新高，因應將有大量信徒跟隨鑾轎，烏日警分局將在沿線實施彈性交通疏導，管制時間至明天晚間6時，請民眾配合警方指揮，以維護交通安全及秩序。

烏日警分局說明，交通管制路段依鑾轎行進速度、路線調整，原則上沙田路一段（大肚區）至沙田路六段（龍井區），將視車流及鑾轎行進速度彈性交通管制，屆時封閉烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向機慢車道，並疏導王田交流道匝道口車流。 台中市信眾今天下午守在大度橋北端，警方也嚴陣以待，準備恭迎白沙屯媽祖，但鑾轎今晚駐駕彰化。圖／讀者提供 台中市烏日警分局說明，白沙屯媽回鑾，沙田路一段、二段及周邊道路交通管制情況。圖／警方提供 台中市烏日警分局說明，白沙屯媽回鑾，沙田路四段至六段及周邊道路交通管制情況。圖／警方提供 台中市烏日警分局說明，白沙屯媽回鑾，大度橋及周邊道路交通管制情況。圖／警方提供 台中市信眾今天下午守在大度橋北端，警方也嚴陣以待，準備恭迎白沙屯媽祖，但鑾轎今晚駐駕彰化。圖／讀者提供

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