白沙屯媽祖駐駕彰化明晨5時起駕 被海放的頭旗遲遲趕到

白沙屯媽祖回鑾，今天下午避開彰化市區沿著金馬路北上，原預料傍晚會直接沿台1線中山 路進入台中，沒想到峰迴路轉，傍晚5時55分駐駕彰化市中山路福特汽車展示中心，預定明天清晨5時起駕，原被海放的頭旗苦追後才趕到。

白沙屯媽祖進香，依往例回鑾多會在彰化縣駐駕兩晚，今年因突然新增1天的南投名間行程，信眾原擔心彰化縣會減少1天駐駕，加上白沙屯媽祖此次走台19線北上，未走台1線，而且行進速度甚快，擔心真的會減少一天，但終獲媽祖眷顧，今晚再駐駕彰化。

有趣的是，白沙屯媽祖此次進香一再被海放的頭旗，今天從彰化市中華陸橋直走，以為媽祖會駐駕往年常駐駕的彰化市泰全輪胎，提前到場等候，沒想到鑾駕卻走金馬路，甚至駐駕中山路的福特汽車展示中心，頭旗匆匆趕路，相差達1.4公里，抵達駐駕彰化市中山路福特汽車展示中心，晚了15分鐘，香燈腳紛紛為頭旗加油。

白沙屯媽祖有「粉紅超跑」美譽，依拱天宮臉書陳述，2013年4月24日下午5點52分，當時白沙屯媽祖駐駕於BMW汽車彰化昌一服務中心，媽祖鑾轎進入展示中心後，示意原停放的白色寶馬讓位出來，昌一員工於是將白色寶馬轎車開出來，媽祖鑾駕隨後「倒車入庫」，駐駕展示中心，白沙屯鑾駕上方又有粉紅色遮雨布，加上進香行進速度敏捷，後來香燈腳都稱白沙屯媽祖鑾駕為「粉紅超跑」。

白沙屯媽祖跟汽車十分有緣，進香沿途常停駐駕與汽車相關的廠商或展示中心，今天再度進駐福特汽車展示中心即可證明。

有信眾認為，媽祖有其自主性，儘管難以揣測，卻因服務中心或展區、廠區一般都比較乾淨，且空間寬敞，可供更多信眾參拜，也方便抬轎人員歇腳，這也凸顯媽祖的慈悲與體貼。 白沙屯媽祖回鑾，通過彰化市金馬陸橋時，允給民眾扛轎。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台 白沙屯媽祖回鑾，今天傍晚5時55分駐駕彰化市中山路福特汽車展示中心，預定明天清晨5時起駕，原被海放的頭旗苦追後，才趕到，香燈腳紛紛為他們加油。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台 白沙屯媽祖回鑾，今天傍晚5時55分駐駕彰化市中山路福特汽車展示中心，預定明天清晨5時起駕。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台 白沙屯媽祖回鑾，今天傍晚5時55分駐駕彰化市中山路福特汽車展示中心，預定明天清晨5時起駕。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台

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