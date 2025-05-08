白沙屯媽停駕校園…學生領結緣品竟遭老師「截胡」 埔鹽國小道歉了

今（8）日白沙屯媽祖回鑾從溪湖糖廠起駕，一路沿彰水路往北走，期間突然轉進埔鹽國小，並衝上操場司令台停駕賜福，讓小朋友與大人們都十分興奮。不過有網友在「爆料公社公開版」指出，疑似香燈腳在發結緣品時，有位大人直接插隊將小朋友的結緣品拿走，讓對方當場傻眼，這段畫面曝光後也掀起許多人討論。

從原PO分享的影片中，小朋友們正乖乖排隊等著領結緣品，當某位男童即將拿到物品時，背後的大人卻突然伸手將結緣品拿走，男童瞬間傻眼張大嘴巴，原PO也忍不住直言「超扯」。影片曝光後，引起一票人關注，「從小朋友手上搶走也太過份了吧」、「超扯！連小孩都驚訝」、「最可憐的還是那位穿白衣的小學生，原本開心的雙手接緣品，誰知空降一手搶走緣品」。

不過，也有其他人幫忙緩頰，「學生應該只是出來歡迎媽祖，鑽轎，至於東西能不能在學校發，學生能不能拿，就看學校怎麼解釋。進入學校，就遵守學校規矩」。後來，原PO在留言區分享一張照片，內容疑似是一名家長傳的簡訊，對方稱該名老師很開心能幫班上同學們拿到結緣品，「因為您沒有追蹤後面就這樣截圖，造成大家言語上暴力，不論是對老師或是同學們還是學校都是誤會...」。另外有網友發現，埔鹽國小最新貼文與Google評論皆已關閉。

不久前，埔鹽國小針對該事件，在臉書另一篇貼文底下留言解釋，該名女老師本意是想為班上同學祈福，「過程中，動作稍微大了點，沒有其他的意思，造成大家的困擾，實在非常抱歉，已確認這幾位學生都有拿到結緣品」。最後埔鹽國小也表示，謝謝媽祖的祝福，「讓我們孩子能順利平安健康」。

圖／擷自「埔鹽國小」臉書 網友收到疑似家長的簡訊。圖／擷自「爆料公社公開版」

商品推薦