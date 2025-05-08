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白沙屯媽祖再海放頭旗走彰化金馬路 男童跪求祈願令人鼻酸

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
白沙屯媽祖鑾駕今天下午沿著金馬路北上，有一名媽媽帶著孩子跪著向媽祖祈求，這個男孩雙手合什，令在場民眾深受感動，媽祖鑾駕也停了約5分鐘傾聽。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖鑾駕今天下午沿著金馬路北上，有一名媽媽帶著孩子跪著向媽祖祈求，這個男孩雙手合什，令在場民眾深受感動，媽祖鑾駕也停了約5分鐘傾聽。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台

白沙屯媽祖回鑾，今天下午2時從停駕的私立正德高中起駕，沿台19線彰水路進入中華西路，媽祖在中華西路與金馬路口停駕三次，最後決定走金馬路，頭旗也再被海放；鑾駕走在金馬路，有一位媽媽帶著男童向媽祖祈願，男孩還跪著雙手合十，令在場民眾為之鼻酸，媽祖也傾聽約5分鐘才離去。

媽祖鑾駕起駕後，穿越彰化交流道，沿中華西路往彰化市區前進，萬人簇擁下，形成長達數公里人潮，十分壯觀，頭旗則過中華陸橋進入市區，媽祖鑾駕則在中華西路與金馬路口3度停駕思量，最後決定走金馬路，頭旗再被海放。

白沙屯媽祖此次沿台19線彰水路進入彰化市走金馬路往北，是2020年來首次，也就是不走彰化市區，也不會經過在台一線中山路的彰化縣政府及縣議會，很多市區民眾、商家及機關見到頭旗經過都十分開心，沒想到頭旗再被海放，媽祖不走市區而大失所望。

媽祖鑾駕走在金馬路，再有一個媽媽帶著孩子跪著向媽祖祈求，這個孩子還雙手合十跪在在鑾駕前，向媽祖祈願，在場民眾也都靜悄悄地，十分感動，媽祖在鑾駕停了約5分鐘傾聽後，才再前行。

媽祖走金馬路北上，除可能一路前行，通過金馬陸橋後接台1線，再往台中市方向，但此一路段已位於彰化市郊區，比較不熱鬧，也有可能到建國路右轉，上建國陸橋再接台1線，然後從台一路北上，此路段人口比較多，如果時間較晚，則今晚可能在過去常駐駕的泰元米其林輪胎。

白沙屯媽祖鑾駕今天下午在彰化市中華西路與金馬路口決定走那一條路線時，三度停駕，現場湧現上萬群眾等候媽祖的決定。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖鑾駕今天下午在彰化市中華西路與金馬路口決定走那一條路線時，三度停駕，現場湧現上萬群眾等候媽祖的決定。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖鑾駕今天下午在彰化市中華西路與金馬路口決定走那一條路線時，三度停駕，現場湧現上萬群眾等候媽祖的決定。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖鑾駕今天下午在彰化市中華西路與金馬路口決定走那一條路線時，三度停駕，現場湧現上萬群眾等候媽祖的決定。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖鑾駕今天下午在彰化市中華西路與金馬路口決定走那一條路線時，三度停駕，現場湧現上萬群眾等候媽祖的決定。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖鑾駕今天下午在彰化市中華西路與金馬路口決定走那一條路線時，三度停駕，現場湧現上萬群眾等候媽祖的決定。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖鑾駕今天下午沿著金馬路北上，有一名媽媽帶著孩子跪著向媽祖祈求，這個男孩雙手合什，令在場民眾深受感動，媽祖鑾駕也停了約5分鐘傾聽。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖鑾駕今天下午沿著金馬路北上，有一名媽媽帶著孩子跪著向媽祖祈求，這個男孩雙手合什，令在場民眾深受感動，媽祖鑾駕也停了約5分鐘傾聽。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台

白沙屯媽祖

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