白沙屯媽祖再海放頭旗走彰化金馬路 男童跪求祈願令人鼻酸
白沙屯媽祖回鑾，今天下午2時從停駕的私立正德高中起駕，沿台19線彰水路進入中華西路，媽祖在中華西路與金馬路口停駕三次，最後決定走金馬路，頭旗也再被海放；鑾駕走在金馬路，有一位媽媽帶著男童向媽祖祈願，男孩還跪著雙手合十，令在場民眾為之鼻酸，媽祖也傾聽約5分鐘才離去。
媽祖鑾駕起駕後，穿越彰化交流道，沿中華西路往彰化市區前進，萬人簇擁下，形成長達數公里人潮，十分壯觀，頭旗則過中華陸橋進入市區，媽祖鑾駕則在中華西路與金馬路口3度停駕思量，最後決定走金馬路，頭旗再被海放。
白沙屯媽祖此次沿台19線彰水路進入彰化市走金馬路往北，是2020年來首次，也就是不走彰化市區，也不會經過在台一線中山路的彰化縣政府及縣議會，很多市區民眾、商家及機關見到頭旗經過都十分開心，沒想到頭旗再被海放，媽祖不走市區而大失所望。
媽祖鑾駕走在金馬路，再有一個媽媽帶著孩子跪著向媽祖祈求，這個孩子還雙手合十跪在在鑾駕前，向媽祖祈願，在場民眾也都靜悄悄地，十分感動，媽祖在鑾駕停了約5分鐘傾聽後，才再前行。
媽祖走金馬路北上，除可能一路前行，通過金馬陸橋後接台1線，再往台中市方向，但此一路段已位於彰化市郊區，比較不熱鬧，也有可能到建國路右轉，上建國陸橋再接台1線，然後從台一路北上，此路段人口比較多，如果時間較晚，則今晚可能在過去常駐駕的泰元米其林輪胎。
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