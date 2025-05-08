快訊

朝野協商交火！柯建銘冗長發言又失焦 韓國瑜狠酸：自己生病叫別人吃藥

半導體關稅疑慮 台積電最後一盤神祕大單摜壓收最低918元

台鐵區間車遺落400萬鉅額現款 越南籍石材商身分曝光

白沙屯媽祖回鑾進入台中市 隨香信眾垃圾讓環保局嚴陣以待

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
媽祖起駕遶境進香後，中市清潔隊工作量加倍，清理大甲街道的環境復原作業。圖／中市環保局提供
媽祖起駕遶境進香後，中市清潔隊工作量加倍，清理大甲街道的環境復原作業。圖／中市環保局提供

白沙屯媽祖回鑾隊伍即將進入台中市，領著數十萬香燈腳即將掀起一波熱烈高潮，預計5月9日前後行經中市大甲區；台中市環保局表示，因媽祖進香人數太多，走過勢必增加10多公噸的垃圾，呼籲隨香民眾及居民共同維護沿途環境整潔，積極做好垃圾減量與資源分類回收，讓白沙屯媽祖回鑾活動不僅是虔誠的信仰之旅，也成為環境保護的典範。

每年農曆3月是媽祖進香起駕回鑾的日子，不但大甲鎮瀾宮創下百萬人隨香的紀錄，白沙屯媽祖報名的香燈腳人數更將近33萬人，且由於白沙屯媽祖出巡路線具有不固定、彈性調整的特性，台中市政府環保局特別提醒沿線民眾及隨行信眾，在展現追隨媽祖的虔誠信仰之際，也應共同維護沿線環境整潔，展現信仰與環保並重的精神。

台中市環保局以今年大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動為例，指行前雖已和廟方進行相關宣導，但因參與人數眾多，部分民眾於遶境過程忘記配合做環保，沿途仍可見遺留的垃圾、炮屑、飲料杯、餐盒及一次性用品等廢棄物，經統計首夜起駕至隔日上午，台中市環保局共清理16.3公噸垃圾及0.2公噸的資源回收物，呼籲民眾參與大型宗教活動能落實垃圾不落地、配合分類與回收。

環保局長陳宏益表示，隨著越來越多民眾主動進行資源回收、隨手帶走垃圾，有效減輕清潔隊員的工作負擔，已讓第一線同仁深刻感受到民眾的體貼與支持，因應白沙屯媽祖回鑾人潮，請隨行信眾務必落實資源回收、垃圾不落地，自備環保餐具（杯）以減少一次性用品的使用，若需使用免洗餐具時，也請隨手做好分類及資源回收「清、分、疊」以利後續進行回收作業。

媽祖起駕遶境進香後，中市清潔隊工作量加倍，清理大甲街道的環境復原作業。圖／中市環保局提供
媽祖起駕遶境進香後，中市清潔隊工作量加倍，清理大甲街道的環境復原作業。圖／中市環保局提供

白沙屯媽祖

延伸閱讀

白沙屯媽祖回鑾路線不固定 清水警方動員140人疏導交通

白沙屯媽何時進台中？ 信眾驚「警神測」：最快下午到

白沙屯媽祖特關心孩童引共鳴 他背看板祈求「再無虐兒」身影感動人

彰化市即將沸騰 白沙屯媽祖「粉紅超跑」下午進市區、傍晚可到台中

相關新聞

伴駕「粉紅超跑」爆走34公里！香燈腳小白列14點建議喊：明年再來

白沙屯媽祖進香今年吸引近33萬香燈腳隨行，由於「粉紅超跑」路線飄忽不定，甚至一天走逾30公里，對香燈腳的體力、耐力都是考驗。有首次加入的民眾熱心整理14點注意事項和必帶裝備，希望實際經驗分享能幫助未來

白沙屯媽「香擔哥」卸擔掩面爆哭！背負32萬人期待「我們辦到了」

柯大堡發現，當負責挑「缸火」的「香擔哥」在入廟卸擔後，因情緒激動而一度掩面爆哭，《寶島神很大》主持人柯大堡在以Line為他加油打氣時，「香擔哥」吐露當時卸擔心聲，表示在跋山涉水、歷經鞎辛後，終於不負媽祖，完成眾願，把香擔平安擔上來，當下才因為太感動而讓淚水潰堤。

白沙屯媽祖特關心孩童引共鳴 他背看板祈求「再無虐兒」身影感動人

白沙屯媽祖今天一早從彰化溪湖糖廠起駕，沿著台19線彰水路直行北上，途中接連進入4所學校，還有一名婦人抱著不會說話的女童泣...

白沙屯媽祖再海放頭旗走彰化金馬路 男童跪求祈願令人鼻酸

白沙屯媽祖回鑾，今天下午2時從停駕的私立正德高中起駕，沿台19線彰水路進入中華西路，媽祖在中華西路與金馬路口停駕三次，最...

白沙屯媽祖回鑾進入台中市 隨香信眾垃圾讓環保局嚴陣以待

白沙屯媽祖回鑾隊伍即將進入台中市，領著數十萬香燈腳即將掀起一波熱烈高潮，預計5月9日前後行經中市大甲區；台中市環保局表示...

白沙屯媽祖回鑾路線不固定 清水警方動員140人疏導交通

白沙屯媽祖進香的回鑾路線飄忽不同，台中市清水分局預估5月9日上午將進入轄區，由於今年人潮爆增，鑾轎路線仍無法固定，依往年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。