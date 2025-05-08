白沙屯媽祖回鑾進入台中市 隨香信眾垃圾讓環保局嚴陣以待
白沙屯媽祖回鑾隊伍即將進入台中市，領著數十萬香燈腳即將掀起一波熱烈高潮，預計5月9日前後行經中市大甲區；台中市環保局表示，因媽祖進香人數太多，走過勢必增加10多公噸的垃圾，呼籲隨香民眾及居民共同維護沿途環境整潔，積極做好垃圾減量與資源分類回收，讓白沙屯媽祖回鑾活動不僅是虔誠的信仰之旅，也成為環境保護的典範。
每年農曆3月是媽祖進香起駕回鑾的日子，不但大甲鎮瀾宮創下百萬人隨香的紀錄，白沙屯媽祖報名的香燈腳人數更將近33萬人，且由於白沙屯媽祖出巡路線具有不固定、彈性調整的特性，台中市政府環保局特別提醒沿線民眾及隨行信眾，在展現追隨媽祖的虔誠信仰之際，也應共同維護沿線環境整潔，展現信仰與環保並重的精神。
台中市環保局以今年大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動為例，指行前雖已和廟方進行相關宣導，但因參與人數眾多，部分民眾於遶境過程忘記配合做環保，沿途仍可見遺留的垃圾、炮屑、飲料杯、餐盒及一次性用品等廢棄物，經統計首夜起駕至隔日上午，台中市環保局共清理16.3公噸垃圾及0.2公噸的資源回收物，呼籲民眾參與大型宗教活動能落實垃圾不落地、配合分類與回收。
環保局長陳宏益表示，隨著越來越多民眾主動進行資源回收、隨手帶走垃圾，有效減輕清潔隊員的工作負擔，已讓第一線同仁深刻感受到民眾的體貼與支持，因應白沙屯媽祖回鑾人潮，請隨行信眾務必落實資源回收、垃圾不落地，自備環保餐具（杯）以減少一次性用品的使用，若需使用免洗餐具時，也請隨手做好分類及資源回收「清、分、疊」以利後續進行回收作業。
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