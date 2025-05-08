白沙屯媽祖回鑾路線不固定 清水警方動員140人疏導交通

白沙屯媽祖進香的回鑾路線飄忽不同，台中市清水分局預估5月9日上午將進入轄區，由於今年人潮爆增，鑾轎路線仍無法固定，依往年經驗，預估自沙鹿區向上路沙田路口起至清水區中山路，全程彈性實施車道交通管制措施，將動員警力數140人次，沿線實施交通疏導，呼籲請用路人聽從交通指揮。

清水分局表示，一年一度白沙屯媽祖北港進香活動，是國內宗教盛事之一，今年報名香燈腳人數近33萬人，回鑾仍會路過清水區，但究竟是走沙鹿區向上路沙田路口起至清水區中山路，或是沿台1線而行，又或是回到出發的西濱快速道路（台61線），警方強調將很預測路線，只能全程彈性實施車道交通管制措施，也加強取締交通違規，請用路人隨時掌握鑾轎路線，務必遵守交通指揮。

白沙屯媽祖鑾轎預計於5月9日抵達沙鹿區，警方將在自沙鹿區向上路沙田路口接駕，考量鑾轎行經路線不固定，加上參與香燈腳人數爆增，又適逢小周末，預計將湧入大量人潮，另外，由於跟隨的香燈腳及車輛眾多，呼籲駕駛人勿任意停車，並決定動員警力140人次，沿線實施交通疏導，將視鑾轎路線、人潮及車流狀況，維護道路交通安全與順暢。

清水警方指出，依往年經驗，若白沙屯媽祖回鑾至清水區中山路時，請用路人聽從交通人員指揮，呼籲用路人改由西濱快速道路（台61線）或台1線行駛，以維護用路人交通順暢及安全。

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