白沙屯媽何時進台中？ 信眾驚「警神測」：最快下午到
白沙屯媽祖進香路線全憑媽祖旨意，很多台中信徒都在猜，媽祖何時進台中？台中市烏日警分局長年辦媽祖遶境業務，昨估算，今天下午從大度橋進台中，並發布今天下午2時至明天晚間6時交通管制。有信眾發現，鑾轎今天中午在彰化正德高中停駕，休息到下午2時，認為警方的估算，堪稱「神預測」。
媽祖預定明天6時起駕，警方預估行進的路線，可能沿台19線彰水路北上，往彰化市方向，接中華西路，或走金馬路或市區往台一線；或者員鹿路往埔心、員林，再接台一線往大村、花壇及彰化市方向，繼續往北通過大度橋往台中前進。
白沙屯媽進香路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名；白沙屯媽今年5月1日晚起駕，進香期程長達10天9夜，去急回緩，由於媽祖行進路線飄忽不定，不少信眾、店家都在問，「粉紅超跑下一站會到哪？」
烏日警分局昨估算，白沙屯媽祖最快今天下午從大度橋入境台中市，沿烏日、大肚、龍井區北上清水區，並且發布交通管制措施。
當時，白沙屯媽從南投折返彰化，鑾駕在下午約4時抵北斗奠安宮，不少人以為會駐駕奠安宮，有可能還會在彰化停留一天，不會那麼快到台中，沒想到鑾駕卻在昨晚一路急行軍，今天中午在彰化正德高中停駕，休息到下午2時，快到台中了。
烏日警分局分局長劉雲鵬表示，此次「香燈腳」人數再創新高，因應將有大量信徒跟隨鑾轎，烏日警分局將在5月8日下午2時至5月9日晚間6時實施彈性交通疏導，請民眾配合警方指揮，以維護交通安全及秩序。
烏日警分局說明，交通管制路段依鑾轎行進速度、路線調整，原則上沙田路一段（大肚區）至沙田路六段（龍井區），將視車流及鑾轎行進速度彈性交通管制，屆時封閉烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向機慢車道，並疏導王田交流道匝道口車流。
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