白沙屯媽祖特關心孩童引共鳴 他背看板祈求「再無虐兒」身影感動人

白沙屯媽祖今天一早從彰化溪湖糖廠起駕，沿著台19線彰水路直行北上，途中接連進入4所學校，還有一名婦人抱著不會說話的女童泣求媽祖，吸引鑾駕暫停傾聽；上午行程給人媽祖特關心孩童的心靈觸感，有網友更在臉書社團PO出一名為虐兒事件祈福的香燈腳身影，引發共鳴。

一定要po上來，讓大家知道這年輕人多讚！有香燈腳透過臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼」將一名身揹白色看板，上面寫著「願每一個孩子都被善待，再無虐兒事件重演」訴求，並註記每天行走公里數、行走步數，表達徒步隨香的虔誠之心。

羅姓網友指出，「天氣這麼炎熱他還願意堅持走下去，他不是為自己，他希望再無像剴剴 這種受虐兒事件不再發生了，也希望不管誰執政。 都應該要好好重視虐童問題，不能輕易饒過那些可惡的傢伙.......，後來我跟這年經帥哥聊了幾句，最後跟他說：你很棒，加油！」希望大家在路上有看到也幫他打氣加油。

網友也集結正能量，紛紛留言「願每個孩子都被善待！年輕人你太棒了！」「社會需要這樣善良的人」、「沿途都有滿滿的感動，不為自已為他人祈福，這一趟真的會感受很多！期待大家也都有各自收穫！」

目前鑾轎中午在秀水鄉正德高中停駕至下午2點起駕，如果路線沒有變化，沿彰水路前行，預定會通過彰化交流道，進入彰化市中華西路，再走金馬路或進入彰化市區，再沿台1線過大度橋進入台中市。 有網友也回應前天即在進香途中發現這位年輕人的身影照片。圖／翻攝臉書「白沙屯媽祖全球徒步聯誼」

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