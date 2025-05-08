白沙屯媽「香擔哥」卸擔掩面爆哭！背負32萬人期待「我們辦到了」

白沙屯媽祖進香回鑾，一路上由「香擔哥」背負「缸火」力拚香火不中斷的使命，沿途因需爬山路，讓此次肩上任務更是繁重。《寶島神很大》主持人柯大堡發現，當負責挑「缸火」的「香擔哥」在入廟卸擔後，因情緒激動而一度掩面爆哭，在Line上為他加油打氣時，「香擔哥」吐露當時卸擔心聲，表示跋山涉水、歷經鞎辛後，終於不負媽祖，完成眾願，把香擔平安擔上來，當下因為太感動才讓淚水潰堤。

柯大堡在臉書分享Line對話擷圖，曝光此次進香負責挑「缸火」的「香擔哥」，其一路上背負著32萬多人的期望，力拚「缸火」不中斷的心路歷程。「香擔哥」表示：「在山下，還沒出發時，我有先走上去看看，發現光是人，徒步走上去，人的身體就要往前傾，才走得上去，擔香擔要怎麼走呀，萬一滑倒，裹面有32萬多人的期望，都在裏面，怎麼承當呀，當下心情很緊張，入廟後，跪著跟媽祖說，媽祖婆，我們完全（成）今天的任務，我們把香擔平安擔上來了，我們辦到了，當下就爆哭了。」

柯大堡表示，平日看香擔組寶哥外表粗獷，本來只是笑談男人的眼淚最珍貴，卻被他們在入廟時的心情給震驚到了。柯大堡說，沒想到將「缸火」卸擔竟是這般地如釋重負，認為他們承眾人的願，甘願為媽祖婆一肩扛起，且苦累不計，媽祖婆也給了他們比本來更堅實的勇氣。

柯大堡自承也有走過一小段香擔組的路，「那真的硬！」，希望「香擔哥」能為接下來還有幾天的路程趕緊休息。也呼籲香燈腳們，接下來的路程中，找個空檔給頭旗香擔組一個最暖的鼓勵，也替媽祖婆給他們一聲加油和感謝。

根據習俗，白沙屯媽祖進香時，必須維持「火缸」中的香火燃燒，不可中斷；火缸也會被送入「香擔」，由香擔組輪流肩背徒步運送，因香擔重達30多公斤，恰似隱喻著肩負著30幾萬信眾的心願，儀式過程中相當神聖、辛苦。

香擔組寶哥在香擔入廟後，不禁掩面爆哭的畫面，於下方影片中5:14:51處可見。

商品推薦