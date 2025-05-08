快訊

朝野協商交火！柯建銘冗長發言又失焦 韓國瑜狠酸：自己生病叫別人吃藥

半導體關稅疑慮 台積電最後一盤神祕大單摜壓收最低918元

台鐵區間車遺落400萬鉅額現款 越南籍石材商身分曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

白沙屯媽「香擔哥」卸擔掩面爆哭！背負32萬人期待「我們辦到了」

聯合新聞網／ 綜合報導
香擔組寶哥在香擔入廟後，不禁掩面爆哭。圖擷自「白沙屯媽姐網路電視台」
香擔組寶哥在香擔入廟後，不禁掩面爆哭。圖擷自「白沙屯媽姐網路電視台

白沙屯媽祖進香回鑾，一路上由「香擔哥」背負「缸火」力拚香火不中斷的使命，沿途因需爬山路，讓此次肩上任務更是繁重。《寶島神很大》主持人柯大堡發現，當負責挑「缸火」的「香擔哥」在入廟卸擔後，因情緒激動而一度掩面爆哭，在Line上為他加油打氣時，「香擔哥」吐露當時卸擔心聲，表示跋山涉水、歷經鞎辛後，終於不負媽祖，完成眾願，把香擔平安擔上來，當下因為太感動才讓淚水潰堤。

柯大堡在臉書分享Line對話擷圖，曝光此次進香負責挑「缸火」的「香擔哥」，其一路上背負著32萬多人的期望，力拚「缸火」不中斷的心路歷程。「香擔哥」表示：「在山下，還沒出發時，我有先走上去看看，發現光是人，徒步走上去，人的身體就要往前傾，才走得上去，擔香擔要怎麼走呀，萬一滑倒，裹面有32萬多人的期望，都在裏面，怎麼承當呀，當下心情很緊張，入廟後，跪著跟媽祖說，媽祖婆，我們完全（成）今天的任務，我們把香擔平安擔上來了，我們辦到了，當下就爆哭了。」

柯大堡表示，平日看香擔組寶哥外表粗獷，本來只是笑談男人的眼淚最珍貴，卻被他們在入廟時的心情給震驚到了。柯大堡說，沒想到將「缸火」卸擔竟是這般地如釋重負，認為他們承眾人的願，甘願為媽祖婆一肩扛起，且苦累不計，媽祖婆也給了他們比本來更堅實的勇氣。

柯大堡自承也有走過一小段香擔組的路，「那真的硬！」，希望「香擔哥」能為接下來還有幾天的路程趕緊休息。也呼籲香燈腳們，接下來的路程中，找個空檔給頭旗香擔組一個最暖的鼓勵，也替媽祖婆給他們一聲加油和感謝。

根據習俗，白沙屯媽祖進香時，必須維持「火缸」中的香火燃燒，不可中斷；火缸也會被送入「香擔」，由香擔組輪流肩背徒步運送，因香擔重達30多公斤，恰似隱喻著肩負著30幾萬信眾的心願，儀式過程中相當神聖、辛苦。

香擔組寶哥在香擔入廟後，不禁掩面爆哭的畫面，於下方影片中5:14:51處可見。

白沙屯媽祖 進香 香燈腳

延伸閱讀

路線不固定…白沙屯媽進香為何日程如此精準？信眾解答：跟著走就知道

伴駕「粉紅超跑」爆走34公里！香燈腳小白列14點建議喊：明年再來

家長注意！好市多推車暗藏鐵刺 他曝「孩子坐專用椅突喊痛」

信用卡老在半夜遭盜刷？內行教「防盜秘技」：手機1鍵鎖住

相關新聞

伴駕「粉紅超跑」爆走34公里！香燈腳小白列14點建議喊：明年再來

白沙屯媽祖進香今年吸引近33萬香燈腳隨行，由於「粉紅超跑」路線飄忽不定，甚至一天走逾30公里，對香燈腳的體力、耐力都是考驗。有首次加入的民眾熱心整理14點注意事項和必帶裝備，希望實際經驗分享能幫助未來

白沙屯媽「香擔哥」卸擔掩面爆哭！背負32萬人期待「我們辦到了」

柯大堡發現，當負責挑「缸火」的「香擔哥」在入廟卸擔後，因情緒激動而一度掩面爆哭，《寶島神很大》主持人柯大堡在以Line為他加油打氣時，「香擔哥」吐露當時卸擔心聲，表示在跋山涉水、歷經鞎辛後，終於不負媽祖，完成眾願，把香擔平安擔上來，當下才因為太感動而讓淚水潰堤。

白沙屯媽祖特關心孩童引共鳴 他背看板祈求「再無虐兒」身影感動人

白沙屯媽祖今天一早從彰化溪湖糖廠起駕，沿著台19線彰水路直行北上，途中接連進入4所學校，還有一名婦人抱著不會說話的女童泣...

白沙屯媽祖再海放頭旗走彰化金馬路 男童跪求祈願令人鼻酸

白沙屯媽祖回鑾，今天下午2時從停駕的私立正德高中起駕，沿台19線彰水路進入中華西路，媽祖在中華西路與金馬路口停駕三次，最...

白沙屯媽祖回鑾進入台中市 隨香信眾垃圾讓環保局嚴陣以待

白沙屯媽祖回鑾隊伍即將進入台中市，領著數十萬香燈腳即將掀起一波熱烈高潮，預計5月9日前後行經中市大甲區；台中市環保局表示...

白沙屯媽祖回鑾路線不固定 清水警方動員140人疏導交通

白沙屯媽祖進香的回鑾路線飄忽不同，台中市清水分局預估5月9日上午將進入轄區，由於今年人潮爆增，鑾轎路線仍無法固定，依往年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。