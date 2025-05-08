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粉紅超跑「歷史性右轉」南投人落淚 他們默默付出成推手

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市長張嘉哲夫婦和公所員工一路跟著媽祖進香路線，在路口祈求白沙屯媽到南投。圖／南投市公所提供
南投市長張嘉哲夫婦和公所員工一路跟著媽祖進香路線，在路口祈求白沙屯媽到南投。圖／南投市公所提供

白沙屯媽祖進香200年來首次入境南投，讓許多信徒感動，南投市長張嘉哲和妻子事前多次到拱天宮祈願，祈願媽祖到南投，獲得多次聖杯指示，粉紅超跑創下驚奇之旅，兩人可說是默默付出的重要推手。

白沙屯媽祖出巡後，張嘉哲與妻子追隨媽祖的腳步，到北港、斗六、虎尾、林內、土庫等地的廟宇，跪地雙手合十祈求，在這些廟宇也都一樣獲得連續三次聖杯，只為邀請媽祖來南投。

前天張嘉哲夫妻和公所員工一早就到雲林縣林內幾個重要交叉路口，祈求媽祖能進入南投縣，最後粉紅超跑「歷史性右轉」南投，讓在場的南投鄉親都感動。雖然最後媽祖鑾轎沒有到南投市，但南投信徒都感謝媽祖駕臨。張嘉哲也預計本周六、日，跟到通宵白沙屯接駕。

張嘉哲說，這次白沙屯媽祖到南投，背後還有一段深刻的因緣，妻子兩年前立下一個心願，若能順利接起家業並做出成績，就要回饋社會、捐助廟宇，她第一個想到的就是白沙屯拱天宮。

張嘉哲妻子親自前往白沙屯捐贈沉香、南投的中農粉絲和縣農會茶梅，也捐贈過山邊媽祖，成為她與媽祖接觸的起點。之後她持續誠心祈求，邀請白沙屯三媽於今年9月到南投市贊境藍田書院獲得同意。之後，她每月更到白沙屯與委員互動，展現誠意。

張嘉哲認為，一定是妻子虔誠與堅持，和信仰的力量，串起了白沙屯與南投之間的連結，也讓媽祖200年來首次踏進南投。「我們真的盼到了，媽祖來了，很多鄉親當場落淚，我們不只見證歷史，更感受到神明對南投的慈悲與眷顧。」

而白沙屯媽祖今年9月贊境藍田書院，會走進南投市，到南崗工業區、中興新村、南投市區遶境，可能路線會再公布，屆時歡迎南投鄉親再次集結，共同歡迎媽祖。

白沙屯媽祖進香入境南投縣，寫下200年紀錄。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖進香入境南投縣，寫下200年紀錄。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台
南投市長張嘉哲夫婦和公所員工一路跟著媽祖進香路線，在路口祈求白沙屯媽到南投。圖／南投市公所提供
南投市長張嘉哲夫婦和公所員工一路跟著媽祖進香路線，在路口祈求白沙屯媽到南投。圖／南投市公所提供
南投市長張嘉哲夫婦和公所員工一路跟著媽祖進香路線，在路口祈求白沙屯媽到南投。圖／南投市公所提供
南投市長張嘉哲夫婦和公所員工一路跟著媽祖進香路線，在路口祈求白沙屯媽到南投。圖／南投市公所提供

白沙屯媽祖

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