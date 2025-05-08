彰化市即將沸騰 白沙屯媽祖「粉紅超跑」下午進市區、傍晚可到台中

白沙屯媽祖回鑾，今天上午11時20分許，沿台19線彰水路進入彰化市，沿途香燈腳及信眾上萬人隨行，綿延1公里，場面十分壯觀，躦轎腳更是爆量，彰化市為之沸騰，中午則停駕私立正德高中，預定下午2時起駕，進入彰化市。

白沙屯媽祖今天早上6時從溪湖糖廠起駕後，沿著台19線彰水路北上，沿途已進入埔鹽國小、秀水鄉明正國小、國立秀水高工，供學生躦轎腳賜福，再加上中午停駕的正德高中，白沙屯媽祖一個上午已進入4所校園，充分凸顯出媽祖特別喜愛學生。

白沙屯媽祖走在台19線上，除既有的香燈腳外，更有許多一路跟上來的信眾，加上等著躦轎腳的人龍，將彰水路北上車道塞得滿滿的，宛如一條人龍，綿延約1公里，十分壯觀。

媽祖停駕正德中學，彰化市長林世賢前往接駕。媽祖預定下午2時起駕，如果路線沒有變化，沿著彰水路行進，就會通過彰化交流道，進入彰化市中華西路，再走金馬路或進入彰化市區，屆時人潮將更盛大，如果媽祖沒有特別要走的行程，預定傍晚即可沿台1線中山路過大度橋進入台中市。

白沙屯媽祖進香的來程或回程，至少都會有一次行經彰化縣中山路台1線，沿線不少廠商曾接受停、駐轎，今年也多有準備接駕，但白沙屯媽祖卻走台19線彰水路北上，讓台一線的員林、大村、花壇及部分彰化市民感到失望。白沙屯媽祖前次回鑾走台19線是2020年。 白沙屯媽祖回鑾，今天上午11時20分許，沿台19線彰水路進入彰化市，沿途香燈腳及信眾上萬人隨行，綿延1公里，場面十分壯觀。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台 白沙屯媽祖回鑾，今天上午11時20分許，沿台19線彰水路進入彰化市，沿途香燈腳及信眾上萬人隨行，綿延1公里，場面十分壯觀。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台 白沙屯媽祖回鑾，今天上午沿台19線彰水路進入彰化市，中午停駕私立正德高中，預定下午2時起駕。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台

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