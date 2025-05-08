跟著「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香 注意18大禁忌
有「粉紅超跑」之稱的苗栗白沙屯媽祖在本月1日出發，展開10天進香行程，往返超過400公里，該進香活動已有200年歷史，今年有約33萬名信眾跟隨，命理師楊登嵙提醒，跟著白沙屯媽進香時，有18大禁忌需要留意，以展示對媽祖的誠心與尊敬。
跟著白沙屯媽祖進香18大禁忌，分述如下：
1.第一次參加進香者，要穿全套新衣（不能穿舊衣），象徵潔淨和全新的開始。
2.女性月經來時，不得觸摸神明、香爐、神轎等法器。
3.守喪者未滿一年，或家有辦喪事者，不得觸摸神明、香爐、神轎等法器。
4.參加進香的人員，必須是潔淨之人，不能進出「喪家」、「月內房」。
5.出發前要「淨身」，以香末焚燒「淨身」，隨著身物品、車輛必須淨過。
6.持進香旗或配戴平安符者，不得躦轎、進浴室及廁所。
7.身穿「號褂」者，不得進洗手間。
8.持旗時不可倒置，以示尊敬。
9.從起駕宴開始茹素到祝壽大典結束後，才可開葷。
10.懷孕者不能躦轎。
11.躦轎底時，不能起身或觸碰鑾轎，背包放在胸前，好讓鑾轎通過，不能戴帽子，要記得脫帽。
12.進出廟門不要踩門檻，踩門檻有不敬之意。
13.由寺廟內向外看出去，進出廟宇要從左門進（龍進）丶右門出（虎出），進入時抬左腳（左為貴），出門時抬右腳，象徵平安吉祥。
14.參與遶境期間不得口出穢言、亂說話，要將「請、謝謝、對不起」常掛嘴邊。
15.貼身衣物不得露出，如果因時間過久，怕穿過的衣褲發出味道，可利用便利超商先寄回家，或在遊覽車內曬貼身衣褲。
16.不可隨地吐痰、抽煙，對媽祖及鄉親都是大不敬。
17.隨香期間禁酒、禁賭、禁色。
18.結束遶境或是提前回家，都要跟媽祖參拜報備，告知媽祖準備回家，祈求平安。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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