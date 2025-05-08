白沙屯媽愛學生一早進彰化3校園 婦人跪抱女童哭...祂慈悲停下聽

白沙屯媽祖進香回鑾，今天清晨6時從彰化溪湖糖廠起駕，沿著台19線彰水路直行北上，一路由信眾簇擁、躦轎腳，除進入3所學校外，秀水鄉一名婦人抱著孩子泣求媽祖，鑾駕因此停住傾聽後，才繼續前行。

白沙屯媽祖今天沿台19線彰水路北上的路線，2020年也曾走過。媽祖果真很愛學生，今天沿彰水路沿線，約7時40分進埔鹽國小，供學生躦轎腳，並在學生高喊「媽祖媽祖我愛您」聲中，還衝上1公尺高的司令台停駕，讓師生們樂不可支。

媽祖鑾轎再沿彰水路進入秀水鄉，在明正國小學生聲聲呼喚下，進入校內，供1100名學生轎躦腳，場面十分熱烈，後來又回到彰水路，停駕台中銀行秀水分行停駕休息，並接受參拜。

媽祖鑾駕休息後，繼續前進時，秀水高工學生也高喊「媽祖媽祖我愛您」，有學生還搖旗吶喊，果然，媽祖鑾駕進入校內，師生們列隊迎接，媽祖鑾駕因此又停駕校內，還給師生們躦轎腳，媽祖停駕秀水高工距台中分行秀水分行停駕，才相差10多分鐘。

在彰水路上，有一名婦人抱著女童，到鑾駕前跪著哭訴，甚至在鑾轎下，請求媽祖幫助，女童也嚎啕大哭，引起人群同情，媽祖鑾駕因此停住，媽祖傾聽之後，隊伍才繼續前進。

媽祖鑾駕離開秀水高工，再沿彰水路往彰化市前進，如果路線沒有變化，預定中午前即會通過彰化交流道，進入彰化市中華西路，再走金馬路或進入彰化市區，再沿台一線過大度橋進入台中市。

， 白沙屯媽祖鑾駕行經彰化縣秀水鄉彰水路，進入明正國小，供1100名學生躦轎腳，大家都樂不可支。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台 白沙屯媽祖鑾駕行經彰化縣秀水鄉彰水路時，一名婦人抱著女童跪向媽祖哭訴，鑾轎因此停住傾聽。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台 白沙屯媽祖鑾駕進入國立秀水高工校園停駕，並供學生躦轎腳，大家都十分開心。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台

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