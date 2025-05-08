伴駕「粉紅超跑」爆走34公里！香燈腳小白列14點建議喊：明年再來

白沙屯媽祖進香今年吸引近33萬香燈腳隨行，由於「粉紅超跑」路線飄忽不定，甚至一天走逾30公里，對香燈腳的體力、耐力都是考驗。有首次加入的民眾熱心整理14點注意事項和必帶裝備，希望實際經驗分享能幫助未來也想加入徒步大軍的人。

原PO於threads上發文表示，自己是第一次參與進香的「香燈腳小白」，3天內就爆走34公里，雖然最後身體撐不住遺憾提早退出，卻覺得是一次非常美好的體驗，更感謝一路照顧她的香燈腳前輩們，因此她把自身的「小白經驗」整理成14項重點，分享給未來也想參戰的香燈腳小白們。

她表示行李裝備愈輕愈好，衣物最好是舊衣或免洗，穿完就丟，福食也要量力而為，補給水也是一次一罐即可；要注意防曬和降溫，穿五指襪和厚底襪保護最重要的腳，休息時就脫掉散熱才不會起水泡；旅途中有任何需要都可以開口問，學長姐們都很熱情且願意幫忙。

她也建議晚上睡覺時盡量遠離大型車輛和媽祖，避免被吵到無法入眠，影響隔天體力；此外，也要盡量保持心平氣和，由於天氣炎熱，大家口氣可能比較衝一些，但要記得大家都是為了媽祖齊聚，「和氣生財」。

原PO說，雖然最後不支退場，但途中感受到滿滿的熱情與愛，甚至退出前媽祖娘娘還讓她近距離跟轎一段，儘管累到不想再來一次，一回到家還是覺得「明年再報個名好了」。

給香燈腳小白的建議： 女生的貼身衣物建議都帶日拋，舊的或免洗的，當天穿完就丟，免去曬衣服不乾感染或者洗完不知道要晾哪裡的尷尬。 穿瑜珈褲，我肥滋滋星人，大腿內側三天安全下莊沒有燒襠破皮。 睡覺盡量遠離大型車輛及「娘娘」，我第一天為了求加持睡在娘娘駐駕的工廠，結果吵到沒睡，整個路上都在被加持拉齁!睡覺還是要睡飽，隔天才有體力伴駕。 睡覺如果沒有帳篷or瑜珈墊的，可以去跟發福食的車車要紙箱，墊兩層一樣會軟軟的好睡，但記得隔天要拿去回收喔！ 襪子穿五指襪+厚底襪，第一天很讚很舒服，但第二天開始腳會腫，所以可以五指襪+夾腳拖鞋。 要去哪裡睡覺、洗澡可以「開口問」，很多學長姐們都超熱情，超願意回答。 帶長運動毛巾或涼感毛巾、鴨舌帽，在太陽很曬的時候可以把毛巾披在頭上，再戴帽子，這樣可以幫助後頸防曬，毛巾記得都一定要沾濕，可以幫助降溫，防止曬傷。 帶防曬乳，不是為了怕曬黑，而是為了怕曬傷！請要記得帶！ 帶「止痛藥」「消炎藥」，每天晚上都要吃，可以預防性的投藥，睡前抬腳貼藥布，都是防止肌肉痠痛導致提前退賽。 休息的時間，一定要脫鞋散熱，可以的話就加碼脫襪！這樣比較不會起水泡。 雨天趕路濕鞋最容易起水泡，要小心謹慎或者襪子內腳趾頭可以多纏透氣膠帶。 有看到路邊有人在噴肌樂的，一定要去噴！大腿、小腿前中後都要噴。 結緣福食請量力而為，不要不好意思拒絕拿太多，結果很重很難走，行李越輕越好。 補給站可以拿小瓶的水，一次一罐就好，要提醒自己多喝水，以免中暑，我自己會設鬧鐘提醒，鬧鐘響了，不管渴不渴都要喝。

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