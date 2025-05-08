小學生狂喊「媽祖我愛你」 白沙屯媽衝上埔鹽國小司令台停駕賜福

白沙屯媽祖回鑾今天上午6點從溪湖糖廠起駕後一路沿彰水路往北走，行經埔鹽國小時，小朋友在路旁大喊「媽祖我愛你」，粉紅超跑即轉進校園讓小朋友躦轎下，最後甚至衝上操場司令台停駕賜福。

媽祖鑾駕從溪湖糖廠起駕後，卻未轉向148線員鹿路，除非媽祖另有意旨，否則粉碎了台一線沿線員林、大村、花壇等信眾的期待，白沙屯媽祖今天沿台19線北上的路線，五年前也曾走過，如果方向不變，可能從埔鹽、秀水、彰化市過彰化交流道，進入彰化市中華西路，再走金馬路或進入彰化市區，再沿台一線過大度橋進入台中市。

粉紅超跑今天上午從溪湖鎮沿彰水路往北走，在上午約7點40幾分轉進埔鹽國小操場，讓小朋友躦轎下，由於小朋友一直開心歡呼，在小朋友一聲聲「媽祖，媽祖我愛你」中，粉紅超跑時而停著晃動，最後甚至衝上操場司令台停駕，現場響起歡呼聲。埔鹽鄉長許文萍說，這是白沙屯媽祖鑾轎第二次入校祈福，讓師生和家長都相當感動。

粉紅超跑在埔鹽國小停駕約10分鐘後，繼續沿彰水路走，不少網友問「要到順澤宮嗎?」不過粉紅超跑沒到順澤宮而是繼續朝秀水鄉、彰化市方向走。 白沙屯媽祖回鑾今天上午到埔鹽國小，讓小朋友躦轎下，最後甚至衝上操場司令台停駕賜福。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台 白沙屯媽祖回鑾今天上午沿彰水路往北走，行經埔鹽國小時，轉進校園，最後甚至衝上操場司令台停駕賜福。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台 白沙屯媽祖回鑾今天上午到埔鹽國小，讓小朋友躦轎下。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台 白沙屯媽祖回鑾今天上午到埔鹽國小，讓小朋友躦轎下，最後甚至衝上操場司令台停駕賜福。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台

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