白沙屯媽11日回鑾！雙鐵客運3運具全開 230班次助疏運

白沙屯媽祖自5月1日深夜登轎啟程，為期10天9夜的北港朝天宮徒步進香行程，將於5月11日回鑾，交通部陳世凱部長今表示，交通部與公路局已規劃再開「白沙屯拱天宮往返高鐵苗栗站直達公路客運路線」，不僅增加調度70輛大客車投入疏運，且提前早上9時發車，班距10分鐘1班，預估70輛接駁車可開出230班次，提供信眾搭乘。

白沙屯媽將於5月11日回鑾，陳世凱表示，考量信眾乘車需求，交通部及公路局已規畫再開「白沙屯拱天宮往返高鐵苗栗站直達公路客運路線」，原先規畫30輛大客車投入疏運，最後決定增加調度共70輛大客車，且發車時間也從原先規畫的下午1時，提前至早上9時，班距10分鐘1班。

陳世凱提醒，拱天宮站搭乘地點為台灣中油申昌站，距離拱天宮牌樓步行5分鐘，距離約200公尺，收費一樣是全票50元、半票25元，預估當天準備預置的70輛接駁車，依需求至少可開出230班次提供信眾搭乘。

除了大客車疏運外，雙鐵也增開班次。高鐵於5月10日7至9時、10-11時；5月11日7至8時、14-22時，每小時雙向各有2班次列車停靠高鐵苗栗站。台鐵於5月10日、5月11日則加開46班次，加掛74列次（4編組改8編組）提供服務；雙鐵將視現場狀況機動增開臨時班次。

陳世凱說，今年交通部首次投入白沙屯媽接駁及疏運，是看到今年報名人數高達33萬人次，遠超過去年18萬人次，將超過以往台鐵單獨所能負荷。因此，今年首次與拱天宮攜手合作，並將公路接駁及高鐵納入規畫疏運，共為進香活動提供運輸服務。

陳世凱指出，這次疏運採台鐵為主、公路為輔、高鐵協同的三層運具聯防備援策略，獲得信眾很大的迴響，其中5月1日、5月3日台鐵、高鐵進出站人數皆大幅增加。

公路局公路客運直達接駁車，在5月1日高鐵苗栗站往返白沙屯拱天宮客運接駁路線，共發車159班，載運4934人，班班客滿；5月3日台鐵嘉義站往返朝天宮直達客運接駁路線，共發車193班，載運6317人，達成站不留人的目標。

陳世凱提及，他自己也會在5月11日媽祖回鑾當日，再次前往白沙屯實地慰勉辛苦工作同仁，感謝所有辛苦工作同仁順利完成疏運任務，他也相信交通部同仁的交通隊一如香燈腳，勇往直前，做好交通隊的責任。 陳世凱提醒，拱天宮站搭乘地點為台灣中油申昌站，距離拱天宮牌樓步行5分鐘，距離約200公尺，收費一樣是全票50元、半票25元，預估當天準備預置的70輛接駁車，依需求至少可開出230班次提供信眾搭乘。記者胡瑞玲／攝影 白沙屯媽將於5月11日回鑾，交通部與公路局規畫再開「白沙屯拱天宮往返高鐵苗栗站直達公路客運路線」，不僅增加調度70輛大客車投入疏運，且提前早上9時發車，班距10分鐘1班，預估70輛接駁車可開出230班次。記者胡瑞玲／攝影

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