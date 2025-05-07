白沙屯媽祖急行軍30公里 駐駕溪湖糖廠明天可能這樣走

白沙屯媽祖進香路線果真飄忽不定，今天早上回鑾從南投折返彰化，兩度海放頭旗，傍晚時，讓信眾連猜可能駐駕的北斗奠安宮及埤頭合興宮，均告落空，鑾駕趁夜色沿台19線彰水路趕路，約8時25分駐駕溪湖糖廠，明天早上6時起駕。

媽祖預定明天6時起駕，警方預估行進的路線，可能沿台19線彰水路北上，往彰化市方向，接中華西路，或走金馬路或市區往台一線；或者員鹿路往埔心、員林，再接台一線往大村、花壇及彰化市方向，繼續往北通過大度橋往台中前進。

白沙屯媽祖鑾駕自昨天早上從雲林林內沿彰雲大橋進入彰化二水，頭旗仍往前進遭海放，鑾駕則轉向往南投名間前進，創下兩百年來首度進入南投的紀錄，在與頭旗會合後，今天早上則折返彰化田中，行程連頭旗也猜不住，再度遭海放。

媽祖鑾駕下午從田中沿斗苑路進入北斗鎮，約4點時，抵達北斗奠安宮，香燈腳及信眾以為今晚會駐駕奠安宮，結果只是停駕30分鐘，大家以為應該是白沙屯媽祖過去常停駐駕的埤頭合興宮「炸彈媽」，連頭旗也沿著斗苑前往的路上了，過了七點多，但鑾駕卻轉彎沿台19線彰水路往溪湖行進，讓頭旗苦苦追趕。

媽祖鑾駕在夜色中，如果急行軍，走得很快，讓人摸不透到底要駐駕那裡，讓香燈腳也覺得吃不消，合計今天走了30.7公里，是此次進香回鑾里程最長的1天。

警方指出，過去白沙屯媽祖回程都會在彰化駐駕兩夜，今年因增加在南投名間駐駕一夜，是否彰化因此將減少一夜，才會連夜趕路，但仍須視媽祖的意旨，才算數。 白沙屯媽祖今天趕了30公里路，晚間8時25分駐駕溪湖糖廠，預定明天早上6時起駕。圖／取自白沙屯網路電視台 白沙屯媽祖今天趕了30公里路，晚間8時25分駐駕溪湖糖廠，預定明天早上6時起駕。圖／取自白沙屯網路電視台

商品推薦