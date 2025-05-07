頭旗車一度追趕媽祖 白沙屯媽今晚駐駕溪湖糖廠

白沙屯媽祖回鑾今天下午從田中鎮、北斗鎮一路走150縣道，晚間接彰水路一度好像要往埤頭鄉合興宮，但後來又轉向朝溪湖鎮走，甚至出現頭旗車在後追趕媽祖，讓香燈腳摸不著頭緒，最後媽祖在8點多駐駕在溪湖糖廠，明早6點起駕。

白沙屯媽祖今天一早6點就從南投名間松柏嶺受天宮起駕，沿著139乙線、轉進150線中南路經彰化縣田中鎮，田中鎮長蕭淑芬等人也到路口跪拜，從上午11點多就停駕在田中鎮公所到下午2點半才再度起駕，停駕田中鎮公所長達近3個半小時。

由於田中公所一旁就是田中消防隊，許多香燈腳在消防隊休息時，得知一位從台北下來救護志工今天生日，還出現香燈腳們一起為他唱歌慶生的溫馨畫面。

粉紅超跑接著馬不停蹄，一路急行，傍晚到北斗奠安宮停駕半小時，讓民眾參拜，整個北斗鎮水洩不通，粉紅超跑繼續沿150縣道接彰水路，一度看頭旗車往埤頭鄉「炸彈媽」合興宮方向走，香燈腳們都說今晚可能要駐駕合興宮了，但媽祖鑾轎又往溪湖方向走，只見頭旗車又回來跟上粉紅超跑，網友還留言「頭旗車追趕媽祖中」。

晚間8點大家都在猜今晚媽祖要停駕哪裡？網友紛紛留言說「媽祖要去溪湖糖廠吃冰？」、「真的太難預測了」、「媽祖帶大家夜遊」，最後媽祖在8點多駐駕在溪湖糖廠。 白沙屯媽祖在今晚8點多駐駕在溪湖糖廠。圖／取自白沙屯拱天宮臉書 香燈腳在田中消防隊休息時，得知一位從台北下來救護志工今天生日，還出現香燈腳們一起為他唱歌慶生的溫馨畫面。圖／民眾提供 粉紅超跑一路急行，傍晚到北斗奠安宮停駕半小時，整個北斗鎮水洩不通。記者林宛諭／攝影 粉紅超跑今晚一路急行，直到在8點多駐駕在溪湖糖廠。圖／取自白沙屯媽祖直播網

商品推薦