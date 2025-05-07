聽新聞
0:00 / 0:00
頭旗車一度追趕媽祖 白沙屯媽今晚駐駕溪湖糖廠
白沙屯媽祖回鑾今天下午從田中鎮、北斗鎮一路走150縣道，晚間接彰水路一度好像要往埤頭鄉合興宮，但後來又轉向朝溪湖鎮走，甚至出現頭旗車在後追趕媽祖，讓香燈腳摸不著頭緒，最後媽祖在8點多駐駕在溪湖糖廠，明早6點起駕。
白沙屯媽祖今天一早6點就從南投名間松柏嶺受天宮起駕，沿著139乙線、轉進150線中南路經彰化縣田中鎮，田中鎮長蕭淑芬等人也到路口跪拜，從上午11點多就停駕在田中鎮公所到下午2點半才再度起駕，停駕田中鎮公所長達近3個半小時。
由於田中公所一旁就是田中消防隊，許多香燈腳在消防隊休息時，得知一位從台北下來救護志工今天生日，還出現香燈腳們一起為他唱歌慶生的溫馨畫面。
粉紅超跑接著馬不停蹄，一路急行，傍晚到北斗奠安宮停駕半小時，讓民眾參拜，整個北斗鎮水洩不通，粉紅超跑繼續沿150縣道接彰水路，一度看頭旗車往埤頭鄉「炸彈媽」合興宮方向走，香燈腳們都說今晚可能要駐駕合興宮了，但媽祖鑾轎又往溪湖方向走，只見頭旗車又回來跟上粉紅超跑，網友還留言「頭旗車追趕媽祖中」。
晚間8點大家都在猜今晚媽祖要停駕哪裡？網友紛紛留言說「媽祖要去溪湖糖廠吃冰？」、「真的太難預測了」、「媽祖帶大家夜遊」，最後媽祖在8點多駐駕在溪湖糖廠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言