粉紅超跑路線接連跳脫預測 彰化埤頭合興宮今也被放鴿子

每次都猜錯！白沙屯媽祖路徑不定，今天「粉紅超跑」一早起駕後沿150縣道一路往西走，與萬眾預測不同，上午頭旗又被海放，下午換台1線廁所被海放，傍晚在距埤頭合興宮僅咫尺之遙時，鑾轎在台19路口搖擺不定，結果右轉北上，早已做好接駕的合興宮管委會也當場被放鴿子。

上午鑾轎出南投縣境直奔彰化田中，11點25分左右，媽祖停駕田中鎮公所，現場香燈腳未見頭旗及香擔，才驚覺頭旗與昨天一樣又被海放了很遠很遠。

根據拱天宮GPS顯示，鑾轎上午9點從停駕的達德商工起駕後，沿150縣道一路往西，走在前頭的頭旗右轉沿141縣道往北朝高鐵站而去，但鑾轎卻穿越141縣道路口持續西行，在田中鎮公所停駕午休。

下午4點半左右，鑾轎在北斗奠安宮停駕30分鐘；根據拱天宮紀錄，2018年5月20日史上第一次到北斗奠安宮是「駐駕」，今天是第二次到北斗奠安宮，但只是短暫「停駕」。

下午5點25分，鑾轎在150縣道與台1線路口徘徊，北斗當地居民原預測媽祖可能會沿台1線北上，因此沿台1線兩側擺設眾多流動廁所，結果最後鑾轎穿越路口繼續直行往埤頭。

直至逼近日落，大家又預測媽祖可能會在前方不遠的埤頭合興宮駐駕過夜，但6點30分左右，鑾轎又在埤頭的台19線路口搖擺不定；直播畫面剛好才訪問完合埤頭興宮管委會，準備迎接白沙屯媽祖到來，結果鑾轎竟右轉直接沿台19線北上。原在合興宮等鑾轎的頭旗車，也趕緊沿彰水路北上去會合。

許多在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」預測鑾轎路線的網友也瞬間熄火，目前天色已暗，沿途有不少信眾跪拜祈願「請媽祖駐駕」，但鑾轎持續摸黑北上，今晚或會直抵溪湖，會在哪駐駕？也更令人捉摸不定。 有網友笑說，每次都猜錯！台1線廁所也被海放了。圖／截自臉書白沙屯媽祖全球徒步聯誼會

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