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影／白沙屯媽祖今天又面臨彰投抉擇 最後選擇從這北上
白沙屯媽祖今天回程第四天，昨天200年來首度前進南投後，今天又遇到面臨抉擇的時刻，早上六點從南投受天宮起駕後，從南投縣名間鄉北返，一個多小時後又遇到關鍵分叉路，一邊前往南投縣南投市，另一邊則是前往彰化縣田中鎮。兩邊路口都有信眾熱鬧歡迎，希望媽祖能夠選擇自己的家鄉，最後媽祖決定前往彰化縣田中鎮。中午在田中鎮公所駐駕時，不少民眾前往朝聖。目前媽祖在埤頭鄉繼續北返，晚間預計會在埤頭鄉駐駕。
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