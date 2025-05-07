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影／白沙屯媽祖今天又面臨彰投抉擇 最後選擇從這北上

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
白沙屯媽進香今天前往彰化，沿途有不少民眾跪拜朝聖。記者黃仲裕／攝影
白沙屯媽進香今天前往彰化，沿途有不少民眾跪拜朝聖。記者黃仲裕／攝影

白沙屯媽祖今天回程第四天，昨天200年來首度前進南投後，今天又遇到面臨抉擇的時刻，早上六點從南投受天宮起駕後，從南投縣名間鄉北返，一個多小時後又遇到關鍵分叉路，一邊前往南投縣南投市，另一邊則是前往彰化縣田中鎮。兩邊路口都有信眾熱鬧歡迎，希望媽祖能夠選擇自己的家鄉，最後媽祖決定前往彰化縣田中鎮。中午在田中鎮公所駐駕時，不少民眾前往朝聖。目前媽祖在埤頭鄉繼續北返，晚間預計會在埤頭鄉駐駕。

白沙屯媽進香200年來首度進南投縣創新紀錄，今天馬不停跑繼續北上，中午在彰化田中鎮公所受到民眾熱烈歡迎。記者黃仲裕／攝影
白沙屯媽進香200年來首度進南投縣創新紀錄，今天馬不停跑繼續北上，中午在彰化田中鎮公所受到民眾熱烈歡迎。記者黃仲裕／攝影
白沙屯媽進香今天前往彰化，田中鎮公所前馬路湧入大量人潮。記者黃仲裕／攝影
白沙屯媽進香今天前往彰化，田中鎮公所前馬路湧入大量人潮。記者黃仲裕／攝影
白沙屯媽進香今天前往彰化，不少民眾依序排隊鑽轎腳。記者黃仲裕／攝影
白沙屯媽進香今天前往彰化，不少民眾依序排隊鑽轎腳。記者黃仲裕／攝影

白沙屯媽祖

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