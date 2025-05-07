頭旗車又被「粉紅超跑」海放 直播人員：走到要哭了！

今天上午白沙屯媽祖進香團的頭旗又與鑾轎走岔路了，被「海放」相隔甚遠，再度引發關注，網友大呼「頭旗車又要哭哭了！」有網友也暖心幫緩頰「頭旗：我容易嘛我！」下午鑾轎起駕是繼續往西或往北前行，才能見證頭旗是不是會像昨天一樣多繞一大圈路程，走到要哭出來。

頭旗是開路先鋒，具有指揮有形的進香隊伍及無形的兵馬，有除煞、開路的性質，在白沙屯媽祖進香的傳統中，徒步進香中執旗者秉持「只前進不後退」的原則，強調勇往直前與其神聖性。

昨上午「粉紅超跑」在過了彰雲大橋後，突轉向往南投名間而去，而走在前方的頭旗與香擔卻是往彰化二水，最遠相距逾8公里，還好鑾轎出名間後又往西，未再往北，最後在松柏嶺受天宮駐駕。

白沙屯媽祖網路電視台長駱調彬說，昨天下午一組跟隨頭旗、香擔前進的直播工作人員，為了晚間與鑾轎會合，彷彿恢復去程急行軍速度，又因與大部隊脫鉤沒人換班，紛紛大吐苦水「真的走到要哭！」

駱調彬說，早期礙於通信與交通工具不佳，頭旗與鑾轎距離，通常是目視範圍內，尤其晚上缺乏照明，持旗人馬更是要根據鑾轎鑼鼓聲來聽聲辨位。但現今道路系統發達，通信與交通工具也方便，在重要交叉路口，頭旗與鑾轎即便走岔路了，晚上駐駕時也都能順利會合。

他說，頭旗車只是提供物資補給及人員換班休息用，持頭旗及挑香擔仍是徒步不能坐車。至於香擔為何緊跟頭旗身後，未與鑾轎同行？主要是因香擔內的火缸有香火，不能受損熄滅；而頭旗具有保護香擔意義，且沿途鑾轎周邊吸引太多人潮，頭旗及香擔走在前方，相距稍遠，也能避開人潮推擠碰撞的潛在危機。 昨午頭旗、香擔因與鑾轎走岔路，彼此相反方向，工作人員一度停在二水路邊休息不敢走動，以觀察鑾轎最終駐駕方向。圖／白沙屯媽祖網路電視台提供 今天上午白沙屯媽祖進香團的頭旗又與鑾轎走岔路了，被「海放」相隔甚遠，再度引發關注。圖／民眾提供

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