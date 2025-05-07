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路線不固定…白沙屯媽進香為何日程如此精準？信眾解答：跟著走就知道

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇，為何媽祖進香都能把時間抓得很準確，引起大批信徒解答。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
有網友好奇，為何媽祖進香都能把時間抓得很準確，引起大批信徒解答。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影

白沙屯媽祖進香大軍昨（6日）晚隨鑾轎駐駕南投松柏嶺受天宮，是徒步北港進香200年以來首次進入南投。一名網友好奇，若鑾轎是媽祖控制的，為何都能把時間抓得很準確，知道什麼時候到哪、什麼時候回來，「有沒有可能一直在外面繞很久不回來？」，引起大批信徒解答。

一名網友在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文，他好奇，若鑾轎的方向是媽祖控制的，為何都能精準抓到時間「幾月幾號會到哪裡、幾月幾號回來」，他也提問，是否有可能會一直在外繞很久回不來？吸引信眾們紛紛回應。

不少信徒解答，「相信媽祖婆，一切冥冥中都有安排」、「好奇是你信仰的第一步，這非常好，趕緊去南投集合就知道了！」、「跟著走你就知道了」、「如果你有跟到出發前的山邊媽繞庄就會知道媽祖的時間幾乎都會很準，如果是人絕對不可能控制得這樣準」、「就好比你出去旅行或洽公也會安排出發的日期、行程與回程吧！總不可能一出門就不回家了吧」、「來隨行體驗媽祖的選擇路線。一次就會愛上」。

有網友解釋決定進香日期的方式，「媽祖都是每年農曆12月15日擲筊，選明年去北港進香日子，看幾月還有幾天」、「都有擲筊問過媽祖起駕日期、進火日期、回鑾日期了欸，還在問這種問題」、「因為那些時間也都是媽祖自己訂的呀」。

山邊媽 白沙屯媽祖 進香

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