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松柏嶺起駕遇雨 一路追隨的慢飛天使選擇先行返家了

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
白沙屯媽祖鑾轎行蹤飄忽不定，徒步進香沿途時常可見信眾跪拜媽祖鑽轎底、祈求媽祖場景。圖／民眾提供
白沙屯媽祖鑾轎行蹤飄忽不定，徒步進香沿途時常可見信眾跪拜媽祖鑽轎底、祈求媽祖場景。圖／民眾提供

白沙屯媽祖鑾轎行蹤飄忽不定，是徒步進香最大特色，昨天「粉紅超跑」首度進入南投縣並在名間鄉的松柏嶺受天宮駐駕過夜，也讓一路追隨香燈腳大呼是驚奇之旅；今天一早起駕遇上下雨仍繼續前行，但有位慢飛天使家長只能選擇帶著孩子先行離去，提前結束進香之旅，令人不捨。

「粉紅超跑」進香之旅是近日中台灣最火的宗教信仰活動，今年更吸引32.9萬人報名香燈腳隨香，沿途時常可見信眾跪拜媽祖鑽轎底長龍，有很多信眾也紛紛在臉書社團分享祈求媽祖婆賜福場景。

今天上午有位慢飛天使家長在臉書「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文，分享夫妻倆騎機車帶著孩子一路追隨鑾轎，只求有機會鑽轎底求媽祖賜福的心歷路程，虔誠之心令人感動。

原PO說「我家小孩是一個慢飛天使，出生後到現在就要上小學了，還是不會說話，不會走路，也只會喝配方奶粉，跟包尿布。

為了讓白沙屯拱天宮媽祖加持，我們是從台中南屯，騎兩輛機車載弟弟的輪椅、尿布、奶粉、換洗衣服，一路導航到白沙屯，我們想要請白沙屯媽祖加持一下，讓弟弟可以學會走路，會吃飯，會說話，會認家人....

我們一路跟，只要能放機車的地方，我們就推輪椅走一段，去鑽轎底。雖然常常都會忽然改變路線，我們失敗後，還是終於在斗南的鄉間小路等到了！我們弟弟還是第一位，感恩您#白沙屯拱天宮天上聖母

可是我們跟到松柏嶺，第二天早上大雨不斷。為了不讓孩子生病，我們只能先告辭離開。謝謝各位大大，路上看到弟弟的呆呆臉，都會很關心，也謝謝很多愛心能量的香燈腳前輩，跟弟弟很多結緣品，我們會回家整理，分享給他在瑪利亞愛心家園的同學。」

這位慢飛天使在第四天終於得償所願鑽轎底，但第6天遇上下雨，一家人才打退堂鼓先行離開，無法完成全程。圖／民眾提供
這位慢飛天使在第四天終於得償所願鑽轎底，但第6天遇上下雨，一家人才打退堂鼓先行離開，無法完成全程。圖／民眾提供

白沙屯媽祖

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