駐駕受天宮小好奇 香燈腳遇上帝公「腳力」該如何？

白沙屯媽祖進香大軍昨晚隨鑾轎駐駕南投松柏嶺受天宮，不僅創徒步北港進香200年以來首次進入南投，因受天宮位在八卦山脈南端，也是鑾轎進香至今駐駕海拔最高的地方。

對此，受天宮也緊急召回粉專小編並製圖提醒香燈腳，若夜宿時遇到玄天上帝的「腳力」，柔性驅離即可。

「粉紅超跑」昨上午11時32分從彰化跨入南投縣境，創紀錄話題持續在網路上延燒。昨晚鑾轎駐駕在主祀玄天上帝的松柏嶺受天宮，也引發關注，許多網友紛紛拋出『當香燈腳遇上帝公「腳力」該如何？』

受天宮主祀玄天上帝，其歷史最早可追溯到南明永曆十一年（1657年）。由於昨日跟隨媽祖婆的香燈腳人數十分眾多，受天宮也在臉書粉專製圖表示當晚不關廟門，歡迎十方善信蒞臨參拜。

受天宮小編也提醒香燈腳，該廟坐落於生態豐富的八卦台地，玄天上帝座下龜蛇聚集於山林之間修行，且龜、蛇都是玄天上帝腳力，也有瀕危淡水蟹居於龍眼靈泉處，香燈腳夜宿如遇蛇類探班，請柔性驅離即可，切勿傷害。最後更加註「守護聖地生態，注意夜宿安全」。

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