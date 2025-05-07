快訊

印度「辛杜爾行動」復仇！砲轟巴基斯坦已19死，兩大核武國衝突升溫？

街上驚見發光神獸「全身每根毛都在閃耀」 萬人朝聖看呆：會走路的金條

金賽綸初二失童貞！曝寒假獻身金秀賢「被拍性愛照」：真的太痛苦了

聽新聞
0:00 / 0:00

駐駕受天宮小好奇 香燈腳遇上帝公「腳力」該如何？

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
「粉紅超跑」昨駐駕在主祀玄天上帝的松柏嶺受天宮過夜，也引發關注，許多網友紛紛好奇『當香燈腳遇上帝公「腳力」該如何？』。圖／民眾提供
「粉紅超跑」昨駐駕在主祀玄天上帝的松柏嶺受天宮過夜，也引發關注，許多網友紛紛好奇『當香燈腳遇上帝公「腳力」該如何？』。圖／民眾提供

白沙屯媽祖進香大軍昨晚隨鑾轎駐駕南投松柏嶺受天宮，不僅創徒步北港進香200年以來首次進入南投，因受天宮位在八卦山脈南端，也是鑾轎進香至今駐駕海拔最高的地方。

對此，受天宮也緊急召回粉專小編並製圖提醒香燈腳，若夜宿時遇到玄天上帝的「腳力」，柔性驅離即可。

「粉紅超跑」昨上午11時32分從彰化跨入南投縣境，創紀錄話題持續在網路上延燒。昨晚鑾轎駐駕在主祀玄天上帝的松柏嶺受天宮，也引發關注，許多網友紛紛拋出『當香燈腳遇上帝公「腳力」該如何？』

受天宮主祀玄天上帝，其歷史最早可追溯到南明永曆十一年（1657年）。由於昨日跟隨媽祖婆的香燈腳人數十分眾多，受天宮也在臉書粉專製圖表示當晚不關廟門，歡迎十方善信蒞臨參拜。

受天宮小編也提醒香燈腳，該廟坐落於生態豐富的八卦台地，玄天上帝座下龜蛇聚集於山林之間修行，且龜、蛇都是玄天上帝腳力，也有瀕危淡水蟹居於龍眼靈泉處，香燈腳夜宿如遇蛇類探班，請柔性驅離即可，切勿傷害。最後更加註「守護聖地生態，注意夜宿安全」。

白沙屯媽祖

延伸閱讀

白沙屯媽到南投 受天宮這樣搞定30萬香燈腳接待任務

南投縣長許淑華成小粉絲躦轎腳 求白沙媽再來南投走走看看

「粉紅超跑」因尬車得名 香燈腳期待白沙屯媽祖回到賽場

香燈腳小心遇蛇！陪白沙屯媽夜宿 受天宮籲別傷害牠們：是玄天上帝腳力

相關新聞

頭旗又被「粉紅超跑」海放了 白沙屯媽鑾轎停駕田中鎮公所

白沙屯媽祖進香首度進南投縣，創下200年新紀錄，一早鑾轎從松柏嶺受天宮起駕，7點42分跨縣到彰化、南投交界的赤水派出所，...

青年被託夢！壓線報名香燈腳一路吃喝有求必應 她讚嘆：媽祖的孩子

媽祖也有任意門？白沙屯媽祖進香吸引上萬人聚集，一名網友在臉書分享，進香活動期間認識了一位小帥哥，對方是第一次參與，參加契機竟是因為夢到媽祖。更神奇的是，一路上媽祖「有求必應」，喊餓喊渴都有人自動送上免費餐食，巧合連連讓原PO忍不住驚嘆「小帥哥妥妥的就是媽祖的孩子無誤」。

媽祖來了快拜！北部人不解怎變出一桌祭拜品 中南部鄉親：我們很有經驗

有「粉紅超跑」稱號的白沙屯媽祖進香，以沒有固定行進路線而聞名。近日有網友好奇，在不知道媽祖是否會前來的情況下，那些有幸被媽祖停駕地點的信眾，為何總能很快地變出香、水果等拜拜用品？

白沙屯媽祖回鑾明進台中！粉紅超跑預測路線、時間曝光

白沙屯媽進香路線全憑媽祖旨意，200年來首度進南投縣創新紀錄，很多台中的信眾都在探問「何時進台中？」台中市警局烏日分局公...

松柏嶺起駕遇雨 一路追隨的慢飛天使選擇先行返家了

白沙屯媽祖鑾轎行蹤飄忽不定，是徒步進香最大特色，昨天「粉紅超跑」首度進入南投縣並在名間鄉的松柏嶺受天宮駐駕過夜，也讓一路...

駐駕受天宮小好奇 香燈腳遇上帝公「腳力」該如何？

白沙屯媽祖進香大軍昨晚隨鑾轎駐駕南投松柏嶺受天宮，不僅創徒步北港進香200年以來首次進入南投，因受天宮位在八卦山脈南端，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。