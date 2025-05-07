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粉紅超跑彰化連停達德商工田中高中2校 校長：媽祖來為學校打氣

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
「粉紅超跑」白沙屯媽祖上午在田中鎮達德商工停駕約半小時。圖／達德商工提供
「粉紅超跑」白沙屯媽祖上午在田中鎮達德商工停駕約半小時。圖／達德商工提供

白沙屯媽祖今天早上從南投名間松柏嶺受天宮起駕，沿著139乙線、轉進150線中南路往彰化縣田中鎮方向前進， 陸續停駕在田中鎮達德商工、田中高中賜福，讓師生都相當開心齊喊「謝謝媽祖，我愛您」，網友都說媽祖真的最愛學生了。

白沙屯媽祖鑾轎今天上午7點多來到南投縣與彰化縣交界139乙線與150線中南路交叉路口，即湧來數千來自彰化及南投的信眾，前來請求媽祖往各自支持的地點前進，田中鎮長蕭淑芬等人也到路口跪拜，「粉紅超跑」在路口大幅擺動思考了約五分鐘，決定轉向150線中南路，往彰化田中前進，一時歡呼聲四起。

媽祖鑾轎沿途讓民眾躦轎底祈福，「粉紅超跑」更在田中鎮達德商工停駕，達德商工校長許維純帶領師生參拜媽祖，學生也齊聲歡呼「媽祖我愛您」，許維純說，昨天深夜近12點即到受天宮參拜媽祖，祈求媽祖能到達德賜福，今天一早學校就準備香案，並由學生大鼓隊擊鼓準備迎接媽祖，非常開心媽祖聽到她的祈求了，這是達德創校以來，媽祖首度到達德而且還停駕約半小時，覺得媽祖是來為學校打氣。

許維純說，她除了祈求媽祖保佑學生精進學業、學得一技之長、考證照都能一切順利，未來貢獻於社會。因近年少子化，私立技職學校也面對衝擊，她也祈求媽祖護佑，讓學校永續發展、作育英才。

沿途許多小朋友也在師長帶領下躦轎底，「粉紅超跑」也有停駕田中高中，學生都開心大喊「媽祖耶」、「謝謝媽祖，我愛您」。

「粉紅超跑」沿著縣道150線走，民眾都猜到底下午會往北斗走？還是經社頭、往員林走，沿途香燈腳跟隨，擠得水泄不通，中午媽祖停駕在田中鎮公所將到下午2點半，許多民眾聞訊紛紛趕往參拜。

「粉紅超跑」白沙屯媽祖上午在田中鎮達德商工停駕約半小時。圖／達德商工提供
「粉紅超跑」白沙屯媽祖上午在田中鎮達德商工停駕約半小時。圖／達德商工提供
「粉紅超跑」白沙屯媽祖上午在田中高中停駕，讓學生躦轎底。圖／取自白沙屯媽祖直播網
「粉紅超跑」白沙屯媽祖上午在田中高中停駕，讓學生躦轎底。圖／取自白沙屯媽祖直播網
「粉紅超跑」白沙屯媽祖上午在田中鎮，香燈腳相隨，沿路水洩不通。圖／取自白沙屯媽祖直播網
「粉紅超跑」白沙屯媽祖上午在田中鎮，香燈腳相隨，沿路水洩不通。圖／取自白沙屯媽祖直播網
今天中午白沙屯媽祖停駕在田中鎮公所預計將到下午2點半，許多民眾聞訊紛紛趕往參拜。
今天中午白沙屯媽祖停駕在田中鎮公所預計將到下午2點半，許多民眾聞訊紛紛趕往參拜。
「粉紅超跑」白沙屯媽祖上午在田中鎮達德商工停駕約半小時。圖／取自白沙屯媽祖直播網
「粉紅超跑」白沙屯媽祖上午在田中鎮達德商工停駕約半小時。圖／取自白沙屯媽祖直播網

白沙屯媽祖

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