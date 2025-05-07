白沙屯媽到南投 受天宮這樣搞定30萬香燈腳接待任務

白沙屯媽祖進香，200年首次到南投，所到之處萬人空巷。粉紅超跑昨晚駐駕松柏嶺受天宮，如何接待30多萬名香燈腳住宿休息，原來受天宮和周邊攤商、茶廠早有經驗，大家同心協力，圓滿達成接待香燈腳任務。

南投縣受天宮主祀「北極玄天上帝」，是台灣玄天上帝信仰中心，海內外分靈眾多，並保留悠久的採乩濟世文化，每年都有各地分靈回受天宮進香。這次為了迎接白沙屯媽祖、山邊媽祖回鑾駐駕，迎接來自十方的香燈腳，受天宮昨晚不關廟門，歡迎信眾參拜進香。

因為香客大樓額滿，受天宮開放彩繪階梯周邊與森林公園區域搭帳棚夜宿，廟方也與周邊茶廠商舖迅速達成合作協議，開放茶廠、商舖提供香燈腳盥洗與休息。

受天宮表示，受天宮轄境舖戶早在清朝時期就有接待大量進香團的經驗，直到後來國道開通縮短交通時間，進香團借用茶廠舖戶席地而睡的景象才逐漸消失。

昨天評估白沙屯媽進香回鑾動線，受天宮迅速召集委員會，當地舖戶得知後，熟練的騰出盥洗與夜宿場地，接納進香人潮，重現老經驗。受天宮也感謝轄境眾茶廠舖戶協力，祈願「治世福神」受天玄帝添福壽，拱天山邊招進財。 白沙屯媽祖首度到南投並駐駕受天宮，受天宮和周邊茶廠、商舖協力，接待香燈腳盥洗、休息，圓滿達成接待任務。圖／民眾提供 白沙屯媽祖首度到南投並駐駕受天宮，受天宮和周邊茶廠、商舖協力，接待香燈腳盥洗、休息，圓滿達成接待任務。圖／南投縣政府提供 白沙屯媽祖首度到南投並駐駕受天宮，受天宮和周邊茶廠、商舖協力，接待香燈腳盥洗、休息，圓滿達成接待任務。圖／民眾提供

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