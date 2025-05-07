快訊

赴歐旅客崩潰！印巴開戰空域封鎖亂航班 台人機場卡關：免稅品還得退

昔當法官造假被翻出 李進勇嗆藍委：無助掩飾你們組織性犯罪

NBA／柯瑞傷退但灰狼外線狂打鐵 勇士希爾德挺身系列賽開門紅

聽新聞
0:00 / 0:00

南投縣長許淑華成小粉絲躦轎腳 求白沙媽再來南投走走看看

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華一早到受天宮為白沙屯媽祖送駕，並完成躦轎腳心願。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台
南投縣長許淑華一早到受天宮為白沙屯媽祖送駕，並完成躦轎腳心願。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台

白沙屯媽昨天駐駕松柏嶺受天宮，今天一早起駕，南投縣長許淑華率縣府主管虔誠焚香送駕，並跪伏鑾轎加持，完成躦轎腳心願，並祈求白沙屯媽祖多來南投走走看看。

白沙屯媽祖第一次來南投縣遶境，所到之處萬人空巷，很多南投鄉親從白沙媽進香遶境一開始，就非常期待會不會來到南投，好不容易昨天粉紅超跑果真從彰化進到南投縣，可以說是200年來第一次，非常不容易。

許淑華今天一早和拱天宮主委洪文華、受天宮主委陳登岳，立委游顥、馬文君及多位縣議員到受天宮參加送駕儀式，向媽祖虔心禮敬感謝神恩。許淑華說，送駕儀式後，聽到有機會躦轎腳，包括兩位立委、副縣長王瑞德和縣府主管都很高興，也趕緊跪伏媽祖鑾轎加持。

她在躦轎腳時，再次向媽祖傾訴南投各鄉鎮民眾希望媽祖明年能夠再來的心聲，期待媽祖多到南投走走看看，讓鄉親可以感受到媽祖的神威。她也相信媽祖不管路線怎麼安排，都是最好的，因為媽祖的恩澤，一定可以覆蓋整個南投縣，覆蓋整個台灣，她衷心期待，媽祖明年能夠再來。

許淑華說，松柏嶺受天宮是全台玄天上帝信仰中心，白沙屯媽祖駐駕受天宫過夜，更是重大又難得的宗教交流盛會，無形中，也對南投經濟文化宗教各方面的成長有很大助益，期待國家尤其是南投縣，都可以平安、平順，讓縣民賺大錢，透過隨香迎駕的行動，相信大家把自己心裡面想的全跟媽祖說，也都能夠得到應驗，媽祖一定會保佑大家。

南投縣長許淑華一早到受天宮為白沙屯媽祖送駕。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華一早到受天宮為白沙屯媽祖送駕。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華一早到受天宮為白沙屯媽祖送駕。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華一早到受天宮為白沙屯媽祖送駕。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華一早到受天宮為白沙屯媽祖送駕。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華一早到受天宮為白沙屯媽祖送駕。圖／南投縣政府提供

白沙屯媽祖

延伸閱讀

粉紅超跑驚奇今天從南投折返彰化 頭旗沒再被海放

台灣原聲童聲合唱團將歐洲巡演 獻唱南投原民天籟

白沙屯媽祖回鑾首進南投名間 縣長許淑華：百年盛事

影／白沙屯媽祖200年來首進南投！人車擠爆交通 縣長許淑華朝聖

相關新聞

頭旗又被「粉紅超跑」海放了 白沙屯媽鑾轎停駕田中鎮公所

白沙屯媽祖進香首度進南投縣，創下200年新紀錄，一早鑾轎從松柏嶺受天宮起駕，7點42分跨縣到彰化、南投交界的赤水派出所，...

媽祖來了快拜！北部人不解怎變出一桌祭拜品 中南部鄉親：我們很有經驗

有「粉紅超跑」稱號的白沙屯媽祖進香，以沒有固定行進路線而聞名。近日有網友好奇，在不知道媽祖是否會前來的情況下，那些有幸被媽祖停駕地點的信眾，為何總能很快地變出香、水果等拜拜用品？

青年被託夢！壓線報名香燈腳一路吃喝有求必應 她讚嘆：媽祖的孩子

媽祖也有任意門？白沙屯媽祖進香吸引上萬人聚集，一名網友在臉書分享，進香活動期間認識了一位小帥哥，對方是第一次參與，參加契機竟是因為夢到媽祖。更神奇的是，一路上媽祖「有求必應」，喊餓喊渴都有人自動送上免費餐食，巧合連連讓原PO忍不住驚嘆「小帥哥妥妥的就是媽祖的孩子無誤」。

「粉紅超跑」因尬車得名 香燈腳期待白沙屯媽祖回到賽場

白沙屯拱天宮媽祖回鑾從南投折回彰化，鑾駕可能會再行經台一線北上，駐駕地點引起信眾臆測，認為很可能再度駐駕彰化花壇BMW汽...

媽祖進香哪些結緣品受歡迎？明信片、火柴超有意義 它讓人「比出發前輕鬆」

在白沙屯媽祖進香的途中，有不少信眾會準備結緣品送給香燈腳，近日也有網友發文討論，在進香過程中，除了食物以外的哪些結緣品是實用且令人難忘的？

香燈腳小心遇蛇！陪白沙屯媽夜宿 受天宮籲別傷害牠們：是玄天上帝腳力

位於台灣南投縣名間鄉的松柏嶺受天宮，為台灣玄天上帝信仰的進香中心，同時也是白沙屯媽祖進香路程中的夜宿中繼站。受天宮提醒，當地生態豐富，更有瀕危物種聚居於此，香燈腳夜宿時如遇到蛇類、猴群，不要傷害，柔性驅趕就好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。