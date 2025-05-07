南投縣長許淑華成小粉絲躦轎腳 求白沙媽再來南投走走看看

白沙屯媽昨天駐駕松柏嶺受天宮，今天一早起駕，南投縣長許淑華率縣府主管虔誠焚香送駕，並跪伏鑾轎加持，完成躦轎腳心願，並祈求白沙屯媽祖多來南投走走看看。

白沙屯媽祖第一次來南投縣遶境，所到之處萬人空巷，很多南投鄉親從白沙媽進香遶境一開始，就非常期待會不會來到南投，好不容易昨天粉紅超跑果真從彰化進到南投縣，可以說是200年來第一次，非常不容易。

許淑華今天一早和拱天宮主委洪文華、受天宮主委陳登岳，立委游顥、馬文君及多位縣議員到受天宮參加送駕儀式，向媽祖虔心禮敬感謝神恩。許淑華說，送駕儀式後，聽到有機會躦轎腳，包括兩位立委、副縣長王瑞德和縣府主管都很高興，也趕緊跪伏媽祖鑾轎加持。

她在躦轎腳時，再次向媽祖傾訴南投各鄉鎮民眾希望媽祖明年能夠再來的心聲，期待媽祖多到南投走走看看，讓鄉親可以感受到媽祖的神威。她也相信媽祖不管路線怎麼安排，都是最好的，因為媽祖的恩澤，一定可以覆蓋整個南投縣，覆蓋整個台灣，她衷心期待，媽祖明年能夠再來。

許淑華說，松柏嶺受天宮是全台玄天上帝信仰中心，白沙屯媽祖駐駕受天宫過夜，更是重大又難得的宗教交流盛會，無形中，也對南投經濟文化宗教各方面的成長有很大助益，期待國家尤其是南投縣，都可以平安、平順，讓縣民賺大錢，透過隨香迎駕的行動，相信大家把自己心裡面想的全跟媽祖說，也都能夠得到應驗，媽祖一定會保佑大家。 南投縣長許淑華一早到受天宮為白沙屯媽祖送駕。圖／南投縣政府提供 南投縣長許淑華一早到受天宮為白沙屯媽祖送駕。圖／南投縣政府提供 南投縣長許淑華一早到受天宮為白沙屯媽祖送駕。圖／南投縣政府提供

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