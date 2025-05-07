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「粉紅超跑」因尬車得名 香燈腳期待白沙屯媽祖回到賽場

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
白沙屯拱天宮媽祖鑾駕被譽為「粉紅超跑」的由來，依拱天宮臉書陳述，是與BMW汽車彰化昌一服務中心有關。資料照／取自白沙屯拱天宮臉書
白沙屯拱天宮媽祖鑾駕被譽為「粉紅超跑」的由來，依拱天宮臉書陳述，是與BMW汽車彰化昌一服務中心有關。資料照／取自白沙屯拱天宮臉書

白沙屯拱天宮媽祖回鑾從南投折回彰化，鑾駕可能會再行經台一線北上，駐駕地點引起信眾臆測，認為很可能再度駐駕彰化花壇BMW汽車彰化昌一服務中心。昌一與白沙屯媽祖淵源很深，12年來已駐駕至少4次，而白沙屯媽祖鑾駕博得「粉紅超跑」美譽，就是在昌一展示中心「尬車」得名。

白沙屯媽祖今年10天9夜進香活動，去程急行軍從起轎到抵達雲林北港朝天宮只花了36小時，「粉紅超跑」美譽名不虛傳，而「粉紅超跑」之名由來，與BMW汽車彰化昌一服務中心有關。

依拱天宮臉書陳述，2013年4月24日下午5點52分，當時白沙屯媽祖駐駕於BMW汽車彰化昌一服務中心，媽祖鑾轎進入展示中心後，示意原停放的白色寶馬讓位出來。

昌一員工於是將白色寶馬轎車開出來，媽祖鑾駕隨後「倒車入庫」，駐駕展示中心。由於白沙屯鑾駕上方有粉紅色遮雨布，加上進香行進速度敏捷，常以急行軍方式趕行程，後來香燈腳都稱白沙屯媽祖鑾駕為「粉紅超跑」。

昌一服務中心即成為白沙屯媽祖常駐駕地點，估計這12年來，至少已駐駕4次，顯示與昌一淵源很深。尤其2018年4月，昌一發生工安意外，造成1死3傷，員工士氣陷入低迷之際，當年白沙屯媽祖進香時，依然衝進廠區「遶境」，媽祖雪中送炭，讓員工大為鼓舞，也深受感動。

白沙屯媽祖鑾駕有「粉紅超跑」美譽，其實與車有極大緣分，停、駐駕地點也常與汽車產業有關，尤其相關行業的台一線沿線，像去年除駐駕BMW汽車彰化昌一服務中心外，也停駐泰元米其林輪胎、生產汽車零件的全拓企業、宗承福斯服務所、NISSAN林展示中心等，泰元米其林輪胎多年來也是白沙屯媽祖駐駐的熱門地點。

有信眾認為，媽祖有其自主性，儘管難以揣測，卻因服務中心或展區、廠區一般都比較乾淨，且空間寬敞，可供更多信眾參拜，也方便抬轎人員歇腳，這也凸顯媽祖的慈悲與體貼。

依白沙屯回鑾彰化的行程，過去都會駐駕兩夜，此次在彰化二水卻然轉到南投名間，今天清晨再折回彰化田中，將在南彰化活動，但是否會再兩夜駐駕彰化，值得觀察，信眾也關切白沙屯媽祖是否再回昌一服務中心尬車賽場，掀起話題。

白沙屯拱天宮媽祖鑾駕被譽為「粉紅超跑」的由來，依拱天宮臉書陳述，是與BMW汽車彰化昌一服務中心有關。資料照／取自白沙屯拱天宮臉書
白沙屯拱天宮媽祖鑾駕被譽為「粉紅超跑」的由來，依拱天宮臉書陳述，是與BMW汽車彰化昌一服務中心有關。資料照／取自白沙屯拱天宮臉書
白沙屯拱天宮媽祖鑾駕被譽為「粉紅超跑」的由來，依拱天宮臉書陳述，是與BMW汽車彰化昌一服務中心有關。資料照／取自白沙屯拱天宮臉書
白沙屯拱天宮媽祖鑾駕被譽為「粉紅超跑」的由來，依拱天宮臉書陳述，是與BMW汽車彰化昌一服務中心有關。資料照／取自白沙屯拱天宮臉書

白沙屯媽祖

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