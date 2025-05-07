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頭旗又被「粉紅超跑」海放了 白沙屯媽鑾轎停駕田中鎮公所

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
白沙屯媽祖進香昨首度進南投縣，創下200年新紀錄，一早鑾轎從松柏嶺受天宮起駕，一路往西朝彰化田中而去。圖／民眾提供
白沙屯媽祖進香昨首度進南投縣，創下200年新紀錄，一早鑾轎從松柏嶺受天宮起駕，一路往西朝彰化田中而去。圖／民眾提供

白沙屯媽祖進香首度進南投縣，創下200年新紀錄，一早鑾轎從松柏嶺受天宮起駕，7點42分跨縣到彰化、南投交界的赤水派出所，「粉紅超跑」左轉下山往彰化田中，上午11點25分左右，媽祖停駕田中鎮公所，預定下午2點半起駕。

由於昨天上午「粉紅超跑」在萬眾猜測下，從彰化二水轉向到南投名間創造歷史，頭旗當場被海放逾8公里，讓持頭旗及挑香擔工作人員一度停在二水路邊等候並觀望鑾轎動向，因此今早大家一路上也很關注頭旗動向。

清晨6點進香團隨鑾轎從松柏嶺受天宮起駕後一路向西，往彰化田中而行，原以為頭旗沒再被「海放」，但11點25分左右，媽祖停駕田中鎮公所，現場香燈腳未見頭旗及香擔，才驚覺頭旗又被海放了。

根據拱天宮GPS顯示，鑾轎上午9點從停駕的達德商工起駕後，沿150縣道一路往西，走在前頭的頭旗右轉沿141縣道往北朝高鐵站而去，但鑾轎卻穿越141縣道路口持續西行，先在田中高中短暫停駕，接著再到田中鎮公所停駕，預定下午2點半起駕。

白沙屯媽祖

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