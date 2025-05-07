青年被託夢！壓線報名香燈腳一路吃喝有求必應 她讚嘆：媽祖的孩子

媽祖也有任意門？白沙屯媽祖進香吸引上萬人聚集，一名女網友在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」分享，進香活動期間認識了一位小帥哥，對方是第一次參與，參加契機竟是因為夢到媽祖。更神奇的是，一路上媽祖「有求必應」，喊餓喊渴都有人自動送上免費餐食，巧合連連讓原PO忍不住驚嘆「小帥哥就是媽祖的孩子無誤」。

原PO分享活動期間發生的趣事，看到一位小帥哥獨自坐一旁等充電，問他是什麼機緣來參加進香，對方回答「做夢夢到媽祖」，原本不喜歡人擠人，然而報名截止前晚，卻突然夢到媽祖，最後在他人協助下壓線報名成功，接著就匆忙塞滿行李上路，跟著媽祖全程徒步進香。

神奇的是，小帥哥剛說還沒吃飯，馬上就有一位騎著Uber外送機車的小姐，停在面前給她們一大袋便當，接著一邊吃飯一邊聊天。小帥哥表示飯有點鹹辣吃不下，結果馬上又有漂亮小姐送來的能量飲，一連串巧合她忍不住感嘆「我都要懷疑這裡有媽祖的任意門嗎」，坐著就有人送吃送喝，忍不住大讚「真是有福氣的孩子」！

貼文下方吸引許多信眾分享自身經驗，「媽祖真的很神奇，你想需要什麼，馬上就會出現」、「這是真的，只要有問題媽祖婆就會幫你解決，每次跟著媽祖婆走就有感動的故事」、「我兒子說想上廁所一抬頭我倆大笑，怎麼馬上有廁所啦」、「用Line文字跟朋友說我肚子很餓，結果很神奇有人拿便當到我面前說媽祖請你吃，媽祖真的有在聽」。

也有網友透露，阿嬤離開的第二年，因為一直遺憾沒有陪她去走白沙屯媽祖，那一年自己帶著想念去跟走了一段路，沒想到媽祖派了一位身型口氣很像阿嬤的女士陪她走了一段，讓她感動的說「心裡好安慰」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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